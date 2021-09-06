阿富汗復學情況曝光 ：男女學生分開坐、被布簾隔開

自神學士上台以來，阿富汗各地的學生首次開始重返大學，而根據曝光的照片顯示，在某些情況下女性與男性同齡的學生在同一間教室中間「被以窗簾或木板隔開」。（路透）

自神學士 （Taliban，又譯塔利班）上台以來，阿富汗 各地的學生首次開始重返大學，而根據曝光的照片顯示，在某些情況下女性與男性同齡的學生在同一間教室中間「被以窗簾或木板隔開」。

路透報導，阿富汗最大城市，包括喀布爾 、坎達哈和赫拉特等地的大學的師生表示，女學生在課堂上「被隔離、單獨授課或限制在校園的某些區域」。

喀布爾大學21歲的學生安吉拉（Anjila）回校後發現她的教室被分隔開，她表示「剛進班的時候真的覺得很可怕，我們正在逐漸回到20年前」。安吉拉表示，在神學士接管阿富汗之前，班上雖然是男學生和女學生分開坐，但教室內並沒有明顯的「物理畫分」。

此外，一張攝於喀布爾阿維森納大學（Avicenna University）的照片更是直接展示出「男女分開坐、中間還隔著布簾」的上課狀況，女學生上課時雖然戴著頭巾、但並未需要戴上面紗。

神學士高級官員此前就不斷指出「學校可以恢復活動，但前提是男女必須分開」，就像是如今利用簾子隔開男女的方法便是可行的，同時由於目前教師人力及資源有限，建議讓一位教師「同時為隔開的男女雙方授課」。

喀布爾一所私立大學的37歲老師阿扎姆（Sher Azam）表示，他所在學校允許教師選擇男女分開上課，或者用物品隔開教室兩側，但考慮到神學士掌權後可能引發的經濟危機，他擔心會有多少學生能回來上學，表示「我不知道有多少學生會重返學校，因為可能會有經濟問題，有些學生來自失業家庭」。

赫拉特大學的一名教授也透露自己決定將1小時的課程分成兩部分，先教女性再教男性。該教授透露「我的課程有120名學生登記，但6日復學時僅有不到四分之一出現在學校」，原因是一些學生和教師逃離該國。這名教授也強調「學生今天都非常緊張，我和他們說繼續來上課，在未來幾天內，新政府將制定新規則」。