防神學士「算帳」 Google封鎖阿富汗前政府電郵帳號

阿富汗首都喀布爾的銀行和貨幣交易市場在戰亂後重開，圖為外幣兌換商人4日在交易市場等候顧客。（路透）

熟知內情的消息人士透露，由於擔心阿富汗 前官員和國際夥伴遺留的數位文件軌跡落入武裝組織神學士 手中，科技企業Google 已暫時封鎖為數不明的阿富汗政府電子郵件帳號。

神學士上月中旬從美國撐腰的政府手中閃電接掌阿富汗，近幾周屢有報導強調，生物辨識及阿富汗發薪名單資料庫有可能被神學士利用來追捕敵人。

Alphabet公司旗下的谷歌（Google）3日發布的聲明中，並未證實封鎖阿富汗政府電子郵件帳號一事，只說正密切關注當地情勢，並「採取暫時性措施來保護相關帳號安全」。

一名前政府職員曾向路透表示，神學士正試圖取得前官員的電子郵件。這名職員上月底說，神學士要他保留他所任職部會的伺服器內存資料。他表示：「我若乖乖聽話，他們（神學士）就會取得前部會領導階層的資料和官方通訊。」

他說，他並沒有聽令照辦，從此開始過著躲躲藏藏的日子。基於擔心當事人的人身安全，路透不透露他的身分和他先前任職的單位。

可公開取得的電郵交換紀錄顯示，約24個阿富汗政府機關使用Google伺服器來處理官方電子郵件，包括經濟、產業、高等教育和礦業等部會。根據紀錄，阿富汗總統禮賓辦公室和若干地方政府機構也使用Google。

電郵交換紀錄還顯示，有幾個阿富汗政府機構使用微軟公司（Microsoft Corp）電子郵件伺服器，包括外交部和總統府，不過目前不清楚微軟是否有採取任何措施來預防資料落入神學士手中。微軟拒絕對此置評。

網路情報公司DomainTools安全研究人員安德森（Chad Anderson）協助路透社查證哪些政府部會使用哪個電子郵件平台。他說，神學士企圖掌控美國打造的數位基礎建設，此事值得留心。

阿富汗反對派領袖否認，龐吉夏已被神學士攻陷。圖為反神學士勢力在龐吉夏一處山頭瞭望。（路透）

他表示，對一個剛起步的政府來說，從這些基礎建設汲取的情資，「可能遠比老舊的直升機還要有價值」。

此外，神學士和占據龐吉夏省的僅餘反對勢力4日再爆衝突。有神學士消息人士3日聲稱攻陷該省，「收服全國領土」，但對方否認。路透引述神學士消息人士稱，由於通往首府巴薩拉克和省長官邸的路上佈滿地雷，攻勢進展緩慢，正兼顧除雷和進攻。反對勢力領袖之一的前阿富汗副總統沙雷否認消息。神學士攻陷該省的消息傳開後，喀布爾有人鳴槍慶祝，當地傳媒報導指流彈造成至少17死。