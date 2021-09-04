神學士大赦囚犯 阿富汗女性執法人員恐遭報復

圖為一名神學士成員在過境點站崗的畫面。 路透

神學士 （Taliban，另譯塔利班）重掌政權後大赦囚犯，阿富汗 女性執法人員處境堪憂。一名逃往歐洲的阿富汗女法官說，數名曾被她關進監獄的神學士成員獲釋後來到她家，詢問「女法官在哪」？

這位要求不具名的女法官在未公開地點接受路透訪問，描述自己如何被追緝。她表示，有4或5名神學士成員登上家門並詢問她的下落，女法官說，「是我把這些人關進大牢的」。

在國際女法官協會（International Association of Women Judges, IAWJ）一群人權志工和外國同僚幫助下，這名女法官逃離阿富汗。

阿富汗約250名女法官中，僅有少數者得以在近幾週逃出國，但多數人被撇下，仍在設法離開；國際同業和社運人士也已建立全天候運作的網絡以幫助她們逃脫。

神學士1996年至2001年掌權期間以伊斯蘭教法治國，禁止女性外出工作 、就學；但這個激進伊斯蘭組織8月15日拿下阿富汗首都喀布爾後不久於記者會中表示，將允許女性在社會重要部門工作，女權也將根據伊斯蘭教法受保障。

西方強權表示已準備好與神學士接觸，但得看到神學士採取行動保障人權，而非紙上談兵。

在阿富汗從事司法工作的女性一直都是備受關注的目標；今年1月，兩名最高法院女法官遭身分不明的槍手射殺身亡。神學士發言人當時表示，此事與他們無關。

受訪的女法官說，神學士大赦囚犯，「無疑置女性法官性命於險境」；她也持續與家鄉的同僚聯絡，並表示，「她們傳遞出擔憂和極為恐懼的訊息；她們告訴我，如果她們未能獲救，性命將處於直接危險之中」。

此外，阿富汗人權運動家莫沙迪克（Horia Mosadiq）表示，女性法官、檢察官和警察都恐遭神學士釋放的囚犯發出死亡威脅，另約1000名女性維權人士也可能成為神學士鎖定的目標。