我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂「牛角男」認罪 失望川普沒特赦他

美63.9%成年人已完全接種疫苗

神學士大赦囚犯 阿富汗女性執法人員恐遭報復

中央社／海牙3日綜合外電報導
圖為一名神學士成員在過境點站崗的畫面。 路透
圖為一名神學士成員在過境點站崗的畫面。 路透

神學士（Taliban，另譯塔利班）重掌政權後大赦囚犯，阿富汗女性執法人員處境堪憂。一名逃往歐洲的阿富汗女法官說，數名曾被她關進監獄的神學士成員獲釋後來到她家，詢問「女法官在哪」？

這位要求不具名的女法官在未公開地點接受路透訪問，描述自己如何被追緝。她表示，有4或5名神學士成員登上家門並詢問她的下落，女法官說，「是我把這些人關進大牢的」。

在國際女法官協會（International Association of Women Judges, IAWJ）一群人權志工和外國同僚幫助下，這名女法官逃離阿富汗。

阿富汗約250名女法官中，僅有少數者得以在近幾週逃出國，但多數人被撇下，仍在設法離開；國際同業和社運人士也已建立全天候運作的網絡以幫助她們逃脫。

神學士1996年至2001年掌權期間以伊斯蘭教法治國，禁止女性外出工作、就學；但這個激進伊斯蘭組織8月15日拿下阿富汗首都喀布爾後不久於記者會中表示，將允許女性在社會重要部門工作，女權也將根據伊斯蘭教法受保障。

西方強權表示已準備好與神學士接觸，但得看到神學士採取行動保障人權，而非紙上談兵。

在阿富汗從事司法工作的女性一直都是備受關注的目標；今年1月，兩名最高法院女法官遭身分不明的槍手射殺身亡。神學士發言人當時表示，此事與他們無關。

受訪的女法官說，神學士大赦囚犯，「無疑置女性法官性命於險境」；她也持續與家鄉的同僚聯絡，並表示，「她們傳遞出擔憂和極為恐懼的訊息；她們告訴我，如果她們未能獲救，性命將處於直接危險之中」。

此外，阿富汗人權運動家莫沙迪克（Horia Mosadiq）表示，女性法官、檢察官和警察都恐遭神學士釋放的囚犯發出死亡威脅，另約1000名女性維權人士也可能成為神學士鎖定的目標。

神學士 阿富汗 工作

上一則

男子持刀發動恐攻後 紐西蘭連鎖超市停售利刃

下一則

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

延伸閱讀

接受阿富汗難民？中：「有關國」應為自己過去作為負責

接受阿富汗難民？中：「有關國」應為自己過去作為負責
阿富汗恢復轉帳 國內航線也重啟

阿富汗恢復轉帳 國內航線也重啟
當年反對撤軍阿富汗 多位前將領受訪遭質疑

當年反對撤軍阿富汗 多位前將領受訪遭質疑
大批知識分子逃離阿富汗 人才荒不利神學士統治

大批知識分子逃離阿富汗 人才荒不利神學士統治

熱門新聞

現場停放的車輛被炸毀。（取自Asvaka News）

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

2021-08-28 06:05
阿富汗女性在喀布爾街頭遭神學士盤查。(路透)

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

2021-08-28 14:07
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
英國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。美聯社

BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症

2021-08-27 14:13
麗柏拉塔小孩一出生就是畸形兒，甚至罹患什麼病都不知道，希望能透過募資讓他出國治療。 （影片截圖）

生下「畸形兒」父冷血拋棄妻小：妳可以殺死這惡魔之子

2021-08-27 22:10
哈利（左起）和梅根的歐普拉專訪，被傳另有目的。（路透資料照片）

哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈

2021-08-30 03:15

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情