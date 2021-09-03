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推翻承諾 神學士新內閣全男性 阿國女罕見示威抗議

編譯中心╱綜合2日電
阿富汗西部大城赫拉特爆發罕見示威，數十名女性走上街頭，爭取工作權與女性入閣。(Getty Images)
阿富汗西部大城赫拉特爆發罕見示威，數十名女性走上街頭，爭取工作權與女性入閣。(Getty Images)

神學士(Taliban，另譯塔利班)2日表示，新政府即將組建完成，內閣名單不會出現女性，亦不會吸納過去20年在舊政府工作的人，這跟之前神學士的承諾有矛盾。阿富汗西部大城赫拉特（Herat）則爆發罕見示威，數十名女性走上街頭，爭取工作權與女性入閣。

綜合媒體報導，美軍最後一批人員撤離阿富汗後，神學士1日舉行慶祝遊行，並展示他們掠奪而來的部分美國軍事硬體。他們甚至駕駛一架美國黑鷹（Black Hawk）直升機，在其根據地、第二大城坎達哈（Kandahar）上空飛行。

如今所有目光都集中在神學士身上，等著看他們是否能建立先前承諾的「包容性」政府，以管理這個飽受戰火蹂躪的國家。儘管針對內閣組成的揣測四起，神學士政治委員會副主席史塔尼克賽（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）1日透露，內閣名單不可能出現女性。

神學士成員穆塔基（Ahmadullah Muttaqi）稍早前在社交網站稱，已準備在總統府舉行儀式，私營廣播公司Tolo亦稱神學士即將公布新政府成立。外國多次呼籲神學士尊重女權，後者聲稱會組建「包容政府」，及在伊斯蘭教法框架下允許女性工作和學習。然而史塔尼克賽稱女性可繼續工作，但在未來任何政府的內閣或其他高層職位不會有女性擔任。

與此同時，赫拉特有約50名女性走上街頭爭取工作權，並抗議新內閣不見女性身影。示威者齊聲高呼，「接受教育、工作和安全保障是我們的權利。我們不害怕、我們團結一致。」

英國保守黨議員加尼（Nusrat Ghani）聯絡到一名阿富汗女議員，後者自神學士奪取控制權後，已三度轉移藏身位置；加尼稱對方表示神學士若找到她就會把她殺死。有社運人士稱67名阿富汗女議員之中有逾半因被拒或未能趕上外國的撤離行動而滯留國內。

已逃到卡達的阿富汗新聞頻道Tolo News前女主播阿爾加恩德（Beheshta Arghand）向法新社表示，在阿富汗的女性境况相當惡劣，呼籲國際社會支援。她亦向路透稱，神學士指示所有女性要戴頭巾，且禁止電視台有女主播。神學士曾表示會確保新聞自由、女記者可繼續採訪。不過無國界記者指，現時當地的女記者已經銳減到不足100人，呼籲神學士立即保證該國女記者的人身安全和自由。

神學士 阿富汗 工作

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