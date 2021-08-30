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喀布爾火箭攻擊伊斯蘭國稱犯案 神學士揚言對付

中央社喀布爾30日綜合外電報導
圖為30日一架美國空軍飛機(右)準備從喀布爾機場起飛。Getty Images
圖為30日一架美國空軍飛機(右)準備從喀布爾機場起飛。Getty Images

阿富汗首都喀布爾（Kabul）的機場今天遭到數枚火箭攻擊，伊斯蘭國宣稱犯案。重掌阿富汗政權的神學士（Taliban，另譯塔利班）則表示，一旦外國勢力離境，伊斯蘭國在阿富汗的攻擊事件預料就會停止。

伊斯蘭國（Islamic State）的納希爾新聞網（Nasher News）在社群平台Telegram官方帳號發文表示：「感謝全能真主恩典，（伊斯蘭國建立的）哈里發國（Caliphate）戰士瞄準喀布爾國際機場發射了6枚卡幽沙式（Katyusha）火箭。」

路透社報導，一名美國官員表示，美方反飛彈防空系統今天稍早攔截多達5枚朝喀布爾機場發射的火箭。

強硬派伊斯蘭組織神學士（Taliban）的發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）周末接受法新社訪問時則說，他們將打擊伊斯蘭國的攻擊行動，並預期一旦外國部隊離開阿富汗，這類攻擊將停止。

穆賈希德表示：「我們希望受到伊斯蘭國影響的那些阿富汗人…見到一個伊斯蘭政府在沒有外國人的情況下成立後，就會放棄他們的行動。」

他還說：「如果他們製造出戰爭的情況，並繼續從事他們的任務，那麼我們伊斯蘭政府…就會對付他們。」

美國和北大西洋公約組織（NATO）的部隊明天將完全撤出阿富汗，數以萬計外國人和擔心在神學士統治下可能遭報復或鎮壓的阿富汗人撤離阿富汗的行動，屆時也將終止。

喀布爾機場外26日遭到破壞力強大的自殺炸彈攻擊，造成13名美軍和許多想逃出國的阿富汗人死亡。伊斯蘭國宣稱犯案。

接下來幾天，美國對阿富汗境內的伊斯蘭國目標採取報復性或預防性空襲，包括昨天對一輛疑似計劃攻擊喀布爾機場的自殺炸彈車出動無人機轟炸。但這些行動觸怒神學士。

穆賈希德表示：「他們並未獲准採取這類行動。…我們的自主權必須受到尊重。」

阿富汗 喀布爾 機場

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