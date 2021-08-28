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普立茲得主：神學士將扼殺媒體 阿富汗恐成下個北韓

中央社／阿姆斯特丹28日綜合外電報導
一名曾獲普立茲獎殊榮的阿富汗攝影記者表示，武裝組織神學士將關閉阿富汗媒體，承諾讓記者自由運作的承諾是在誆騙西方，他擔心阿富汗恐成下一個北韓。 美聯社
一名曾獲普立茲獎殊榮的阿富汗攝影記者表示，武裝組織神學士將關閉阿富汗媒體，承諾讓記者自由運作的承諾是在誆騙西方，他擔心阿富汗恐成下一個北韓。 美聯社

一名曾獲普立茲獎殊榮的阿富汗攝影記者表示，武裝組織神學士（Taliban，另譯塔利班）將關閉阿富汗媒體，承諾讓記者自由運作的承諾是在誆騙西方，他擔心阿富汗恐成下一個北韓。

法新社報導，39歲的獨立攝影記者霍森尼（Massoud Hossaini）表示，阿富汗新當權者對女性記者特別加以鉗制。

霍森尼2012年在法新社服務期間曾獲普立茲獎（Pulitzer Prize），他的得獎作品是2011年12月在喀布爾的一個自殺炸彈襲擊過後場面，畫面中可見一個少女站在多名躺在地上的傷亡者之間吶喊。

在神學士掌權當天，霍森尼從喀布爾搭乘當天最後一架商業航班戲劇性逃離。他表示：「當喀布爾淪陷前最後一架班機起飛，我們都哭了。」

目前待在荷蘭的霍森尼告訴法新社：「（阿富汗）情勢將變得非常惡劣。他們正試圖扼殺媒體，但是一點一滴地。」

他說：「當神學士抓人時，他們會先抓一個人，然後殺了他們，這是目前在媒體普遍發生的情況。」

喀布爾淪陷後，神學士官員曾強調，媒體與女性，都能繼續自由工作不受騷擾，但是霍森尼表示，神學士的承諾是假的。

他說：「神學士會完全關閉媒體，也會完全切斷網路，可能會成為該區域的另一個北韓。」「他們現在正愚弄國際社會與西方人。」他稱神學士的記者會是「騙人把戲」。

他說：「我看到許多朋友、甚至外國人都哭了，因為他們和我一樣有相同感覺，我們無法再次回到喀布爾了。」

神學士 喀布爾 阿富汗

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