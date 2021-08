影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

阿富汗 首都喀布爾機場 外26日發生兩起自殺炸彈攻擊,至少造成170人死亡,美軍折損13人。美軍中央指揮部表示,27日子夜發動無人機攻擊,據信已炸死策畫機場恐攻的主謀。

美軍無人機在阿富汗南部楠格哈爾省執行空襲,軍方發表聲明指出:「初步顯示我們已擊殺目標,目前所知沒有平民傷亡。」但未進一步說明空襲目標是否與恐攻有關。省會賈拉拉巴德的民眾說聽到數起爆炸聲。

伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」(ISIS-K)宣稱犯下機場恐攻。一名不願具名的美國官員告訴路透,一架收割者無人機從中東起飛,鎖定目標是策畫恐攻的ISIS-K成員,當時目標坐在車裡,身旁有另一名IS成員,兩人都被炸死。不過五角大廈稍後澄清,只有一人死亡。

#IndiaTodayExclusive | Afghanistan news agency Asvaka News shared images of the purported site of US drone strike in eastern Nangarhar province. (@AbhishekBhalla7) #ITVideo pic.twitter.com/MjxUzXQKLE