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影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

美公布新冠溯源報告 中示警：恐引發新一輪仇亞暴力

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

編譯莊蕙嘉／即時報導
現場停放的車輛被炸毀。（取自Asvaka News）
現場停放的車輛被炸毀。（取自Asvaka News）

阿富汗首都喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，至少造成170人死亡，美軍折損13人。美軍中央指揮部表示，27日子夜發動無人機攻擊，據信已炸死策畫機場恐攻的主謀。

美軍無人機在阿富汗南部楠格哈爾省執行空襲，軍方發表聲明指出：「初步顯示我們已擊殺目標，目前所知沒有平民傷亡。」但未進一步說明空襲目標是否與恐攻有關。省會賈拉拉巴德的民眾說聽到數起爆炸聲。

伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）宣稱犯下機場恐攻。一名不願具名的美國官員告訴路透，一架收割者無人機從中東起飛，鎖定目標是策畫恐攻的ISIS-K成員，當時目標坐在車裡，身旁有另一名IS成員，兩人都被炸死。不過五角大廈稍後澄清，只有一人死亡。

無人機空襲把現場炸出一個洞。（取自Asvaka News）
無人機空襲把現場炸出一個洞。（取自Asvaka News）
機場恐攻主謀遭美軍無人機空襲之處。（取自Asvaka News）
機場恐攻主謀遭美軍無人機空襲之處。（取自Asvaka News）

機場 阿富汗 喀布爾

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