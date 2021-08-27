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最後關頭 白宮稱26日撤離阿富汗1萬2500人

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最後關頭 白宮稱26日撤離阿富汗1萬2500人

中央社華盛頓27日綜合外電報導
圖為美國空軍人員正護衛美國公民登機。（美聯社）
圖為美國空軍人員正護衛美國公民登機。（美聯社）

美國白宮今天表示，昨天有1萬2500人撤離阿富汗，使得14日起尋求逃離神學士（Taliban，另譯塔利班）統治的人數累計至10萬5000人。

根據白宮統計，昨天傍晚約撤離5000人。

與此同時，喀布爾一座公園有數百個阿富汗家庭在高溫下紮營。神學士肆虐家園，迫使他們到此乞求食物與庇護所。這個飽受戰亂摧殘的國家，即將爆發人道危機。

神學士奪權後，大批人潮蜂擁至喀布爾機場，希望出境；但也有許多其他人就像在公園紮營的家庭一樣，不確定究竟是回家或留在原地比較安全，進退兩難。

從阿富汗北部來到首都的阿邁德（Ahmed Waseem）說，待在公園裡的人希望中央政府能給予關心，「我們頂著炎熱氣溫住在戶外」。

神學士發言人告訴路透社，神學士不會提供食物給公園或在機場的人，因為這只會導致更多人湧入。他說，他們應該回家。

世界衛生組織（WHO）24日表示，喀布爾機場的限制令阻礙醫療用品運送，阿富汗目前存量只能供一星期之用。

世界糧食計劃署（World Food Programme）稱，阿富汗迫切需要2億美元的糧食援助。

阿富汗 神學士 喀布爾

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