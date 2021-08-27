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紐時：CIA在阿富汗仍維持運作 任務重點改變

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

影／神學士開美軍黑鷹直升機卻不會飛 地面兜風過乾癮

編譯周辰陽／即時報導
阿富汗神學士迅速攻占全國，從不戰而潰的政府軍軍械庫擄獲眾多美製武器與精密設備，像悍馬車在內的2千多輛裝甲車及多達40架各式飛機與直升機可能都落入敵手。取材自推特
阿富汗神學士迅速攻占全國，從不戰而潰的政府軍軍械庫擄獲眾多美製武器與精密設備，像悍馬車在內的2千多輛裝甲車及多達40架各式飛機與直升機可能都落入敵手。取材自推特

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）迅速攻占全國，從不戰而潰的政府軍軍械庫擄獲眾多美製武器與精密設備，像悍馬車在內的2千多輛裝甲車及多達40架各式飛機與直升機可能都落入敵手。推特近日流傳的影片就顯示，神學士的戰士似乎把一架「黑鷹」直升機（UH-60 Black Hawk）開到跑道兜風過過乾癮。

每日郵報報導，根據近日流出的1分鐘影像，神學士的戰士似乎正試駕一架擄獲的美製「黑鷹」直升機。從畫面可見，這架「黑鷹」直升機當時正沿著某個沙漠裡的停機坪滑行一圈，在場還能看到至少三輛汽車，地面則有連同拍攝者在內的3人旁觀。據轉述，神學士從阿富汗安全部隊接收這一架「黑鷹」直升機，攝影地點則是坎達哈地機場，但直升機從頭到尾都沒有離開過地面。

專家表示，目前不清楚神學士內部是否有任何人具備操縱任何一架「黑鷹」直升機起飛的知識。有網友則認為，神學士沒有飛機機械師、高科技備用零件及飛官，擄獲再多美製的飛行器也都派不上用場。

推特流出影像顯示，神學士的戰士似乎正試駕一架擄獲的美製「黑鷹」直升機，並沿著某個...
推特流出影像顯示，神學士的戰士似乎正試駕一架擄獲的美製「黑鷹」直升機，並沿著某個沙漠裡的停機坪滑行一圈。取材自推特

神學士 阿富汗 汽車

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