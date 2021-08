影／神學士開美軍黑鷹直升機卻不會飛 地面兜風過乾癮

阿富汗神學士 (Taliban,另譯塔利班)迅速攻占全國,從不戰而潰的政府軍軍械庫擄獲眾多美製武器與精密設備,像悍馬車在內的2千多輛裝甲車及多達40架各式飛機與直升機可能都落入敵手。推特近日流傳的影片就顯示,神學士的戰士似乎把一架「黑鷹」直升機(UH-60 Black Hawk)開到跑道兜風過過乾癮。

每日郵報報導,根據近日流出的1分鐘影像,神學士的戰士似乎正試駕一架擄獲的美製「黑鷹」直升機。從畫面可見,這架「黑鷹」直升機當時正沿著某個沙漠裡的停機坪滑行一圈,在場還能看到至少三輛汽車 ,地面則有連同拍攝者在內的3人旁觀。據轉述,神學士從阿富汗安全部隊接收這一架「黑鷹」直升機,攝影地點則是坎達哈地機場,但直升機從頭到尾都沒有離開過地面。

專家表示,目前不清楚神學士內部是否有任何人具備操縱任何一架「黑鷹」直升機起飛的知識。有網友則認為,神學士沒有飛機機械師、高科技備用零件及飛官,擄獲再多美製的飛行器也都派不上用場。

“We did it, Joe!”



Video of Taliban reportedly taxiing a UH-60 Black Hawk around at the Kandahar airport pic.twitter.com/eebH8WzAkJ