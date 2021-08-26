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阿富汗將領投書紐時：非不願為己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場響恐攻警報？CIA出動搶救「最後3天大撤退」

轉角24小時
「每39分鐘就有一架逃難軍機起飛...但阿富汗的平民撤退，最多只剩下5天時間？」 （取材自美國國防部）
「每39分鐘就有一架逃難軍機起飛...但阿富汗的平民撤退，最多只剩下5天時間？」 （取材自美國國防部）

「每39分鐘就有一架逃難軍機起飛...但阿富汗的平民撤退，最多只剩下5天時間？」美國與北約盟軍的阿富汗總撤退行動，在拜登總統的強力堅持下，確定將按照原定的8月31日期限「全員撤收」。但在G7會議中施壓延期未果的北約各國，25日卻紛紛提前在美國之前啟動撤軍，因為來自北約、英國與美國CIA的情報都顯示：作為聯軍、外國公民與阿富汗逃難者「唯一空中出逃口」的喀布爾國際機場（KBL），正遭遇風險極速倍增的「恐怖攻擊威脅」——大批神學士（Taliban，另譯塔利班）武裝部隊，目前已完全封鎖了喀布爾機場的對外交通，但來自於「ISIS大呼羅珊支部」（ ISIS-K）的威脅，卻已迅速成為各方恐懼的「空中危機」。

美英各國 發恐攻戒備警報

截至25日為止，美國、英國、澳洲與北約聯軍總部，都已針對「ISIS-K隨時可能襲擊KBL機場」發出了恐攻戒備警報，甚至緊急通知各自的外僑待撤公民「千萬不要接近喀布爾機場」。但為了與時間賽跑並跳過神學士武裝包圍的機場封鎖線，以CIA主導指揮的「夜空救援行動」，本周也統合了聯軍的直升機隊擴大出擊，趁著夜色掩護與特種部隊的支援，突襲降落在喀布爾城市區，甚至是阿富汗各城鎮的緊急疏散點，大舉空運美國公民、綠卡持有者與阿富汗的庇護簽證者「直返機場空運逃難」。

但由於撤軍日期的831大限將至，美軍與北約部隊各自都需要至少3天才能完成「斷後總撤退」。因此歐美各國目前多判斷——KBL的「平民大空運」最慢只會持續到星期天，最快周五深夜就必須終止——但在機場告急的現在，光是美國就還有至少1500名美國籍滯阿公民還四散待援。誰能被救走？誰又會被遺棄？兵荒馬亂的時刻，所有人都在和時間絕望拚命。

撤軍日期的831大限將至，美軍與北約部隊各自都需要至少3天才能完成「斷後總撤退」...
撤軍日期的831大限將至，美軍與北約部隊各自都需要至少3天才能完成「斷後總撤退」。（取材自美國國防部）

KBL的「平民大空運」最慢只會持續到星期天，最快周五深夜就必須終止——但在機場告...
KBL的「平民大空運」最慢只會持續到星期天，最快周五深夜就必須終止——但在機場告急的現在，光是美國就還有至少1,500名美國籍滯阿公民還四散待援。誰能被救走？誰又會被遺棄？兵荒馬亂的時刻，所有人都在和時間絕望拼命。 （美聯社）

圖為喀布爾市區一名神學士戰士。 （美聯社）
圖為喀布爾市區一名神學士戰士。 （美聯社）

自8月15日喀布爾淪陷之後的「阿富汗大撤退」行動，截至8月25日傍晚為止，美國總共已經撤離了5400名美國公民，與至少8萬8000名阿富汗籍撤離者——其中，45%的撤離阿富汗人，都是婦女與兒童...等弱勢避難者。

美總撤離人數 將破10萬人

由於喀布爾國際機場目前仍持續在「運量全開」的高速動員狀態，過去24小時內平均每39分鐘就有一架撤離專機起飛，單日疏運量應可維持在每天2萬人以上的高速運轉期，因此美國自7月開始撤離的阿富汗空運難民總數，預計將在周四突破「10萬人」大關。

然而根據美國國務卿布林肯的說法：歐美聯軍的撤退行動雖然全速進行，但截至25日深夜為止，阿富汗境內至少還有1500名美國公民「滯留受困」——他們不全部都在喀布爾，有些人是動向不明難以聯繫，有些人則是不忍拋棄前來求救的阿富汗朋友，仍在苦苦掙扎希望能盡可能地帶走這些「待救生命」。

華爾街日報報導：在阿富汗的亂局之中，以私人傭兵事業而惡名於國際的前「黑水公司」（Blackwater）創辦人——普林斯（Erik Prince）——目前正在市場上販售「阿富汗撤離服務」，聲稱能籌組民間武裝救援隊，以每人6500美金的服務代價來安排「救人」。

然而普林斯推銷的戰區撤離服務，卻也引發了輿論的譴責與質疑，因為就算普林斯能成功救出客戶，武裝保全團要用什麼名目帶著些VIP進入KBL機場撤離出境？卻仍是離開阿富汗最難的未解問題：

「因為除了來自軍方的軍機疏散外，美國的公民社會與NGOs團體，也緊急動員各種資源，試圖加速喀布爾機場的夥伴空運...但民間的搶救相關行動，卻從22日開始變得難如登天。」

根據美國國務卿布林肯的說法：歐美聯軍的撤退行動雖然全速進行，但截至25日深夜為止...
根據美國國務卿布林肯的說法：歐美聯軍的撤退行動雖然全速進行，但截至25日深夜為止，阿富汗境內至少還有1500名美國公民「滯留受困」。（美聯社）

「因為除了來自軍方的軍機疏散外，美國的公民社會與NGOs團體，也緊急動員各種資源...
「因為除了來自軍方的軍機疏散外，美國的公民社會與NGOs團體，也緊急動員各種資源，試圖加速喀布爾機場的夥伴空運...但民間的搶救相關行動，卻從22日開始變得難如登天。」 （取材自美國國防部）

事實上，在8月15日喀布爾淪陷後，美國的退伍老兵組織、阿裔移民社群、甚至大型媒體都高速動員出錢出力，許多長期投入阿富汗人道開發行動的慈善團體，也都為了搶救在地的阿富汗雇員與其家屬，而緊急籌款安排「民間撤離包機」。

機場撤離 「不得其門而入」

然而喀布爾機場所遭遇的狀況，並非撤離班機的運量不足，而是「不得其門而入」的人潮混亂——因為目前KBL機場已經被美軍全面接管，為了管控「必要人士的優先撤離」，並避免「難民入侵跑道」與敵意份子的混入，美軍與英軍也在機場設下了重重防線，並隔空協同「包圍機場」的神學士大軍，默契完成了機場的周邊大封鎖。

在神學士的機場封鎖之下，只有持外國護照的「外國人」才能被放行，阿富汗的本國公民——無論是否有綠卡或特殊簽證的許可文件——則都會被神學士戰士以鐵鞭或槍彈鎮壓驅離。

像是像是美國民間長年投資在阿富汗的社企開發公司「Sayara International」，本周就緊急籌款安排了3架民航包機，並與非洲的烏干達政府達成臨時庇護協議，試圖要將自家在阿富汗的本地雇員與親屬「救援出境」。

然而3架民航包機在8月25日出發後，救援單位卻在半途中接到了來自喀布爾的求救電話，因為無論是神學士還是在地美軍，都拒絕放行這些「阿富汗人」進入機場，但混亂的KBL機場內又沒有足夠的機坪腹地與跑道空間，能任憑救援包機「一直等待」，因此除了少部份鑽狗洞、鑽排水溝闖入機場的零星被救者之外，名單上還有300多人不得其門而入，而被遺留在地。

事實上，在8月15日喀布爾淪陷後，美國的退伍老兵組織、阿裔移民社群、甚至大型媒體...
事實上，在8月15日喀布爾淪陷後，美國的退伍老兵組織、阿裔移民社群、甚至大型媒體都高速動員出錢出力，許多長期投入阿富汗人道開發行動的慈善團體，也都為了搶救在地的阿富汗雇員與其家屬，而緊急籌款安排「民間撤離包機」。 （路透）

「我們安排了3架包機，自主準備了900個撤離機位給那些危機中的阿富汗夥伴。緊急籌款的過程中，我們收到了許多人的全力支持。但最後我們卻無法讓這些夥伴們，通過神學士與美軍在喀布爾機場外的檢查哨....我已經用盡了我所有的人脈與聯絡管道，但最後這3架飛機卻只能空機降落、空機折返。靈魂因此心碎了。」

美民間公司 3包機空機折返

Sayara International的難過故事，後來也引發了西方輿論的譴責與震動。因為行動的發起者之一、公司創辦者的親屬，就正是紐約時報的中美洲支局長瑪麗亞．阿比－哈比比（Maria Abi-Habib），混亂而心碎的公民救援故事，也因此傳遍國際。

但事實上Sayara行動的經歷，並不只是紐約時報的宣傳關係或特殊個案，類似的狀況也發生在華盛頓郵報的貝魯特支局長史萊（Liz Sly）身上。

為了救援阿富汗的記者朋友與在地的前同事，史萊與一票美國際記者夥伴也試圖安排撤離行動，但所有阿富汗公民目前都被美軍與神學士拒於喀布爾機場之外，眾人只能暫時在機場周邊的緊急庇護所裡，等待崩潰的史萊遠端安排「撤離路線」。

事實上，喀布爾機場的武裝封鎖，一部分是神學士為了阻止本國公民大量出逃，而設下的鎮壓阻礙；但另一部分，則是因為美國、英國、澳洲與北約於25日對外公布的「恐攻威脅」。英美軍隊與北約總部皆表示：在「可靠情報」的示警下，混亂中的KBL機場可能隨時遭遇ISIS－Ｋ的「恐怖攻擊」。

事實上，喀布爾機場的武裝封鎖，一部分是神學士為了阻止本國公民大量出逃，而設下的鎮...
事實上，喀布爾機場的武裝封鎖，一部分是神學士為了阻止本國公民大量出逃，而設下的鎮壓阻礙；但另一部分，則是因為美國、英國、澳洲與北約於25日對外公布的「恐攻威脅」。英美軍隊與北約總部皆表示：在「可靠情報」的示警下，混亂中的KBL機場可能隨時遭遇ISIS－Ｋ的「恐怖攻擊」。 （取材自美國國防部）

一度在阿富汗大殺四方的ISIS呼羅珊支部（呼羅珊是伊朗東部－阿富汗的區域古稱），雖然近期聲勢較弱。但在阿富汗內戰混亂的當下，ISIS－Ｋ卻有趁隙崛起、並揚言發動新一波攻擊的威脅性宣言。

儘管美國與西方盟軍並沒有細部說明ISIS－Ｋ的恐攻目的與可信度為何，但因為KBL的地形設計幾乎「不可能防守」——北方有山地丘陵俯瞰機場，可直接砲擊威脅起降班機；南方與四周又都是巷弄稠密的城市住宅區，要隱藏迫擊砲、火箭更是極為容易；更何況機場目前內外都是上萬逃難的阿富汗人潮，根本不可能有效安檢與辨別敵意威脅，如果發生大規模槍擊、或出現自殺炸彈客，混雜婦孺平民的機場防線必定死傷慘重、甚至一擊必潰。

針對機場所收到的「恐攻警報」，美國國務院也於25日深夜開始，正式通令所有滯阿美國公民「暫時不要前往KBL機場」；同時，由CIA為全權指揮的「城市空降行動」，也於24日起「全力出擊」。

CIA主導 城市空降行動

華爾街日報報導，CIA所主導的城市空降行動，是協調機場美軍與其他歐洲盟軍，出動武裝直升機與特種部隊，深入喀布爾城區與其他「約定撤離點」的突襲救援。其行動自本周擴大以來，已成功從各地拉出數百名美國公民與「阿富汗待救SIV」。

透過直升機與空降軍隊的掩護，受困的外籍平民與阿富汗人，可以避免機場群聚與神學士的掃蕩搜捕。但夜間低空往來都會區的行動風險，卻也冒著被鎖定埋伏的災難性風險，是最直觀但也最危險的撤離方式之一。

KBL的地形設計幾乎不可能防守——北方有山地丘陵俯瞰機場，可直接砲擊威脅起降班機...
KBL的地形設計幾乎不可能防守——北方有山地丘陵俯瞰機場，可直接砲擊威脅起降班機；南方與四周又都是巷弄稠密的城市住宅區，要隱藏迫擊砲、火箭更是極為容易；更何況目前都是上萬逃難的阿富汗人潮，如果發生大規模槍擊、或出現自殺炸彈客，混雜婦孺平民的機場防線必定死傷慘重。圖為在機場附近駐守的美軍。 （美聯社）

透過直升機與空降軍隊的掩護，受困的外籍平民與阿富汗人，可以避免機場群聚與塔利班的...
透過直升機與空降軍隊的掩護，受困的外籍平民與阿富汗人，可以避免機場群聚與塔利班的掃蕩搜捕。但夜間低空往來都會區的行動風險，卻也冒著被鎖定埋伏的災難性風險，是最直觀但也最危險的撤離方式之一。 （取材自美國國防部）

雖然CIA的空中定點撤離途徑，就目前為止堪稱順利，但在阿富汗各地尚待救援的美國公民卻還有上千人待撤；同時，美軍雖然以8月31日為「總撤退期限」，但平民的搜救行動與大規模撤離，卻可能在周五深夜之後「迅速告一段落」。

在美國決意維持831撤軍計畫後，原本沆瀣一氣強力要求美軍「推遲831總撤日期」的歐洲盟軍，反而周三開始就快速打包。像是原本一直對外宣稱「有意願續留喀布爾機場斷後」的土耳其軍隊，25日晚間就突然緊急撤收，而法國與德國...等北約歐盟部隊，亦公開暗示要從周五開始「停止大規模空運」。

但準備回家的部隊，也不只是歐洲盟軍而已。美國國防部向路透社透露：目前也開始小股分批撤的美軍部隊，「最慢」將在8月29日結束平民撤離行動，

「...因為軍隊最後的撤退與斷後，至少需要3天的行動時間...但此時留下的少量兵力與增加的安全風險，已無法繼續負責並保證大規模的平民疏散任務。」

歐美各國 撤退行動邁收尾

換句話說，歐美各國的「阿富汗大撤退行動」已正式進入收尾階段，從現在開始，平民被撤離的機會將持續縮減，無論有沒有美國護照？還是有沒有SIV特殊庇護簽證？接下來都得面臨「被拋下」的風險局面。

「...因為軍隊最後的撤退與斷後，至少需要3天的行動時間...但此時留下的少量兵...
「...因為軍隊最後的撤退與斷後，至少需要3天的行動時間...但此時留下的少量兵力與增加的安全風險，已無法繼續負責並保證大規模的平民疏散任務。」 （美聯社）

但美國政府——特別是拜登總統本人——真的能承擔「把美國人與阿富汗朋友遺棄在戰區」的政治風險嗎？對此華盛頓郵報則表示：拜登已經同步向軍方下達「B計畫的後援待命令」，同時也聯合不情不願的G7盟友，持續向神學士政權施壓。

拜登的「軍事B計畫」為何，美國媒體圈的軍方內線目前也都說不出個所以然；但透過外交與政治接觸的「神學士施壓」，25日晚間卻傳來了相對的樂觀消息。

原本24日公開下令「不准阿富汗人搭機離境」的神學士政權，25日雖然對KBL周邊加派了封鎖兵力，但同日稍晚卻在德國大使的中介協調下，公開宣布「修正政策」。神學士表示：

「目前的阿富汗公民禁止離境令，並沒有解除...但只要等到8月31日美軍離開、神學士全面接管KBL機場並確保安全後，阿富汗公民就能在持有合法外國簽證的前提下，自由搭民航機出境。」

雖然神學士的承諾仍留下許多模糊空間，等到美軍真的撤走後，神學士會否反悔或提出其他限制條件？歐美各國其實也沒有任何擔保。不過在各方混亂猜忌的狀況，神學士的831承諾，卻已足夠給歐美政府一個避免罵名的「政治下台階」。

雖然神學士承諾8月31日之後仍然開放平民離開阿富汗，但其言論仍留下許多模糊空間，...
雖然神學士承諾8月31日之後仍然開放平民離開阿富汗，但其言論仍留下許多模糊空間，等到美軍真的撤走後，塔利班會否反悔？各國其實也沒有任何擔保。圖為一個阿富汗家庭順利抵達比利時的梅爾斯布魯克軍用機場，小女孩在停機坪上蹦蹦跳跳。 （路透）

阿富汗 機場 美國公民

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