反神學士領袖誓言不投降 但願與新政權談和

阿富汗對抗神學士的反抗勢力領袖小馬樹德（中），在巴黎「競賽雜誌」刊出的專訪中誓言絕不投降，但願與阿富汗的新統治者和談。(路透)

阿富汗 對抗民兵組織神學士 （Taliban，或譯塔利班）的反抗勢力領袖小馬樹德（Ahmad Massoud），在巴黎「競賽雜誌」（Paris Match）刊出的專訪中誓言絕不投降，但願與阿富汗的新統治者和談。

中央社綜合報導，小馬樹德與阿富汗前副總統沙雷（Amrullah Saleh）退守至位於首都喀布爾 （Kabul）北方的龐吉夏河谷（Panjshir Valley）。龐吉夏河谷是小馬樹德的故鄉，他的父親是阿富汗知名反神學士戰士老馬樹德（Ahmed Shah Massoud）。

這是神學士佔領首都喀布爾以來，小馬樹德首次接受專訪。他告訴遊歷世界的知名法國知識分子李維（Bernard-Henri Levy）說：「我寧願死也不投降，我是老馬樹德的兒子，我的字彙裡沒有投降這兩個字。」

小馬樹德宣稱，已有「數以千計」的死士加入根據地在龐吉夏河谷的阿富汗「民族抵抗陣線」（NationalResistance Front）。1979年蘇聯入侵阿富汗，或是1996至2001年神學士統治期間，馬樹德家族的大本營龐吉夏河谷從來沒失守。

他再次呼籲各國領袖支持，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），並且對於在月初喀布爾淪陷前請求各國提供武器遭拒表達不滿。根據以法文發表的專訪全文，他說：「我無法忘記就是8天前，我曾在喀布爾向那些人請求提供武器，但他們犯下了歷史性錯誤。」

小馬樹德表示：「他們拒絕了，而這些武器--大砲、直升機、美製戰車--如今都落入神學士手裡。」

他還說，他願與神學士和談，並且勾勒期盼與神學士達成協議的輪廓。

小馬樹德指出：「我們可以談，有戰爭就有談判，而我父親向來與敵人打交道。試想神學士會同意尊重女權、少數族裔、民主、一個開放社會的架構，那麼為何不致力於說明，這些原則對於包括神學士在內的所有阿富汗人都有益處？」

小馬樹德的父親老馬樹德親法，與法國及其他西方國家關係密切，因為在80年代蘇聯佔領阿富汗及90年代神學士統治期間領導反抗軍奮戰，被譽為「龐吉夏之獅」（Lion of Panjshir）。

2001年9月9日，也就是911恐攻前兩天，老馬樹德被蓋達組織（Al-Qaeda）暗殺身亡。