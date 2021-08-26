我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

反神學士領袖誓言不投降 但願與新政權談和

編譯中心╱綜合26日電
阿富汗對抗神學士的反抗勢力領袖小馬樹德（中），在巴黎「競賽雜誌」刊出的專訪中誓言絕不投降，但願與阿富汗的新統治者和談。(路透)
阿富汗對抗神學士的反抗勢力領袖小馬樹德（中），在巴黎「競賽雜誌」刊出的專訪中誓言絕不投降，但願與阿富汗的新統治者和談。(路透)

阿富汗對抗民兵組織神學士（Taliban，或譯塔利班）的反抗勢力領袖小馬樹德（Ahmad Massoud），在巴黎「競賽雜誌」（Paris Match）刊出的專訪中誓言絕不投降，但願與阿富汗的新統治者和談。

中央社綜合報導，小馬樹德與阿富汗前副總統沙雷（Amrullah Saleh）退守至位於首都喀布爾（Kabul）北方的龐吉夏河谷（Panjshir Valley）。龐吉夏河谷是小馬樹德的故鄉，他的父親是阿富汗知名反神學士戰士老馬樹德（Ahmed Shah Massoud）。

這是神學士佔領首都喀布爾以來，小馬樹德首次接受專訪。他告訴遊歷世界的知名法國知識分子李維（Bernard-Henri Levy）說：「我寧願死也不投降，我是老馬樹德的兒子，我的字彙裡沒有投降這兩個字。」

小馬樹德宣稱，已有「數以千計」的死士加入根據地在龐吉夏河谷的阿富汗「民族抵抗陣線」（NationalResistance Front）。1979年蘇聯入侵阿富汗，或是1996至2001年神學士統治期間，馬樹德家族的大本營龐吉夏河谷從來沒失守。

他再次呼籲各國領袖支持，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），並且對於在月初喀布爾淪陷前請求各國提供武器遭拒表達不滿。根據以法文發表的專訪全文，他說：「我無法忘記就是8天前，我曾在喀布爾向那些人請求提供武器，但他們犯下了歷史性錯誤。」

小馬樹德表示：「他們拒絕了，而這些武器--大砲、直升機、美製戰車--如今都落入神學士手裡。」

他還說，他願與神學士和談，並且勾勒期盼與神學士達成協議的輪廓。

小馬樹德指出：「我們可以談，有戰爭就有談判，而我父親向來與敵人打交道。試想神學士會同意尊重女權、少數族裔、民主、一個開放社會的架構，那麼為何不致力於說明，這些原則對於包括神學士在內的所有阿富汗人都有益處？」

小馬樹德的父親老馬樹德親法，與法國及其他西方國家關係密切，因為在80年代蘇聯佔領阿富汗及90年代神學士統治期間領導反抗軍奮戰，被譽為「龐吉夏之獅」（Lion of Panjshir）。

2001年9月9日，也就是911恐攻前兩天，老馬樹德被蓋達組織（Al-Qaeda）暗殺身亡。

神學士 阿富汗 喀布爾

上一則

哈瓦那症候群讓人頭痛暈眩記憶受損 美展開調查

下一則

神學士任命老兵出任重要部長 開始經管危機中國家

延伸閱讀

除了豐田皮卡 阿富汗神學士也愛用這些商品

除了豐田皮卡 阿富汗神學士也愛用這些商品
聯合國在阿富汗員工 傳遭神學士威脅毆打

聯合國在阿富汗員工 傳遭神學士威脅毆打
德國：神學士同意8/31期限後 仍准阿富汗人離國

德國：神學士同意8/31期限後 仍准阿富汗人離國
阿富汗製片人新電影訴說難民故事 恰反映真實情勢

阿富汗製片人新電影訴說難民故事 恰反映真實情勢

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
神學士重新掌權後，阿富汗喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷。(Getty Images)

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

2021-08-19 23:39
塔利班重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

2021-08-19 16:15
越南總理范明正。(美聯社)

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

2021-08-25 12:50
網路上流傳阿富汗民兵組織神學士冷血處決一名警察局長的影片，並形容這是神學士「真面目」。取材自推特影片

神學士露出真面目？警察局長遭矇眼處決 驚悚影片流出

2021-08-20 09:00
阿富汗首都喀布爾出現身背長槍的神學士士兵一戶戶敲開了民眾的家門，希望民眾趕緊復工去上班。圖為神學士士兵。（歐新社）

神學士挨家挨戶敲門喊「上班」 中商人：還沒迎客打算

2021-08-20 22:10

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」