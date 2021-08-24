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脫離神學士陰影 阿富汗生命鬥士盼續在異鄉發光

中央社西班牙畢爾包23日綜合外電報導
圖為巴雅特(前左)20日連同替阿富汗國家籃球隊效力的丈夫拉梅什（Ramesh，右），一同抵達西班牙首都馬德里（Madrid ）郊外的空軍基地。美聯社
圖為巴雅特(前左)20日連同替阿富汗國家籃球隊效力的丈夫拉梅什（Ramesh，右），一同抵達西班牙首都馬德里（Madrid ）郊外的空軍基地。美聯社

神學士上次執掌阿富汗期間，一枚火箭讓2歲的巴雅特失去一條腿。如今神學士（Taliban，另譯塔利班）回歸掌權，身為國家輪椅籃球隊長的女權鬥士巴雅特幸運逃到西班牙，她希望很快能重返球場。

法律系出身、現年28歲的運動員巴雅特（Nilofar Bayat）幾天前才剛搭乘西班牙軍機，抵達西國北部城市畢爾包（Bilbao）。她在異鄉對記者陳述神學士（Taliban）迅速攻入首都喀布爾（Kabul）時自己有多震撼，以及她奮力逃亡的故事。

巴雅特說：「我真心希望聯合國（UN）和所有國家幫幫阿富汗…因為神學士跟20年前（遭推翻時）沒兩樣。你看看現在阿富汗都是男人，沒有女人，因為他們不接受女性是社會的一分子。」

影片來源：youtube/South China Morning Post

阿富汗在1990年代末期由神學士掌權。某一天，一枚火箭擊中巴雅特的住家，導致她的兄弟死亡、父親受傷，兩歲的巴雅特也因這場攻擊失去一條腿。

巴雅特說：「他們永遠改變我的人生，他們帶來痛苦，還有讓我終身承受的現實。我就是神學士有多危險、活在阿富汗有多艱辛的最佳見證…那裡沒有未來、沒有希望。」

在阿富汗，有很多人因為遇襲或小兒麻痺症身負殘疾。巴雅特看到輪椅男籃後產生興趣，日後甚至扮演關鍵角色，協助成立阿富汗女子輪椅籃球隊。她說：「我在體育館打籃球時，能夠忘記我的國家正發生的一切，還有自己的傷殘。」

喀布爾8月15日失陷後，巴雅特看到自己的房子周邊都是神學士分子，驚慌失措的她開始想到自己和家人的安危。她說：「我出現在太多影片上談論神學士，還有我在籃球界、為阿富汗女權所做的事情。神學士大有理由殺死我跟我的家人。」

巴雅特20日連同替阿富汗國家籃球隊效力的丈夫拉梅什（Ramesh），一同抵達西班牙首都馬德里（Madrid ）郊外的空軍基地，如今已在畢爾包展開新生活，但中間的逃亡過程令人神經緊繃。

巴雅特是在西班牙大使館協助下，成功獲得離開阿富汗的機位。她在前往機場時目睹當場混亂場面，神學士為阻止民眾抵達機場而開槍和揍人。

巴雅特說：「那天真的很艱辛，我從沒看過自己的國家發生這麼危險的情況。我一直哭，不是因為他們揍我或我的老公，而是因為掌控國家的人（是神學士）。」

之後在幾名德國士兵協助下，巴雅特夫婦成功進入機場，卻在那裡承受兩天喀布爾的烈日，「沒有地方可以睡覺，沒有充足食物可以吃」，所幸他們最後終於搭上西班牙軍機離境。

巴雅特是在一名西班牙記者友人的幫助下來到西國。如今已有許多人招手要她加入輪椅籃球隊，其中包括Bidaideak Bilbao BSR俱樂部，她希望自己能「盡快」開始為該俱樂部打球。

巴雅特深知能夠出走，自己已經很幸運了。她說：「我比其他阿富汗人幸運，我人已經離開來到這裡，得以展開新生活，但我終究只是滄海一粟，那裡還有其他人。」

阿富汗 神學士 喀布爾

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