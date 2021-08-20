神學士露出真面目？警察局長遭矇眼處決 驚悚影片流出

網路上流傳阿富汗民兵組織神學士冷血處決一名警察局長的影片，並形容這是神學士「真面目」。取材自推特影片

根據英國媒體報導，網路上流傳阿富汗 民兵組織神學士 （Taliban，另譯塔利班）冷血處決一名警察 局長的影片，並形容這是神學士「真面目」。

「每日郵報」網站（MailOnline）報導，這段駭人的影片可見阿富汗巴德吉斯省（Badghis）的警察局長艾凱克賽（Haji Mullah Achakzai）矇眼跪地，雙手被綁起來，接著被開了數槍。

據報艾凱克賽是在神學士週迅速攻占巴德吉斯省後遭到逮捕。60歲出頭的艾凱克賽曾與神學士公然為敵，在神學士和政府軍的長期衝突中參戰經驗豐富。

前英國廣播公司波斯語頻道（BBC Persian）記者納瓦（Nasrin Nawa）在推特轉發人權人士帳號@IhteshamAfghan上傳的影片，並附上警語說：「巴德吉斯省的警察局長遭神學士處決，這就是他們所謂的公開大赦！」

神學士上週末在阿富汗掌權後，曾承諾不會對以前的敵人採取報復行動，17日還宣布「大赦」所有政府官員，並敦促他們返回工作崗位。

根據消息，位於阿富汗東部的拉格曼省（Laghman）省長和警察局長也都遭逮捕，他們的命運交由神學士高層決定。

先前一些地區傳出神學士挨家挨戶巡邏，帶走達兵役年齡男子。