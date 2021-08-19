阿富汗少女在機場被踩死 阿姨哭訴：這世界背棄了我們

自15日以來，喀布爾機場及其周邊地區共有至少12人喪生。（美聯社）

神學士 奪取阿富汗 政權後引發大量難民出逃亂象，一名14歲女孩更在喀布爾機場 的踩踏事故中喪生，她的家人公布令人震驚的遺體照片，希望大眾關注迫切想逃離家園的阿富汗人所面臨的困境。

每日郵報報導，這名喪命的女孩叫拉馬蒂（Marzia Rahmati），曾經夢想與父母、弟弟妹妹一同前往阿富汗以外的地方過新生活，原本這家人已獲得簽證前往附近國家塔吉克。但就在神學士占領喀布爾幾個小時後，難民因驚慌失措湧入機場時，拉馬蒂與父母走散、倒在地上，最終被人潮踩踏造成多處內傷死亡。

拉馬蒂現年28歲的姑姑表示「家人對她的死感到悲痛欲絕」，但仍強調「希望人們看到這裡現在真正發生的事，一個小女孩死了，因為這世界背棄了我們」，更稱「我姐姐、拉馬蒂的母親和她的家人希望女兒繼續接受教育，他們擁有離開這個國家的所有文件，但機場混亂的人群突然四散，接著是槍聲、每個人都驚慌失措」。

拉馬蒂的姑姑繼續說道「當人們開始奔跑時，拉馬蒂的父母正在保護他們另外兩個年幼的孩子，拉馬蒂就這樣走散、被撞倒。當她父親找到她時，拉馬蒂還活著，但在他們得到醫療幫助之前，其父親只能無助地抱著她。拉馬蒂全身多處瘀傷、還有內出血，送醫後他們用棉布吸走鼻子和嘴裡的血，但拉馬蒂不久後就死了」。

拉馬蒂一家人非常渴望離開阿富汗，他們也認為這應該是他們離開的最後機會，如今一切都變了調。

自15日以來，喀布爾機場及其周邊地區共有至少12人喪生，拉馬蒂更被認為是其中「最年輕的」。路透引述匿名的神學士官員的話表示「這些人要麼死於槍擊事件，要麼死於踩踏意外」，他還敦促人群如果沒有旅行的權利就回家，並說神學士「不想傷害機場的任何人」。