英將安置2萬難民 費用逾2億英鎊 被讚史上最慷慨

英國首相強生宣布，將開放2萬名阿富汗難民進入英國。圖為強森召開緊急會議。(美聯社)

神學士 （Taliban，另譯塔利班）重掌阿富汗 ，引發人道危機，英國 政府推出新計畫額外安置2萬名自阿富汗出逃的難民，第一年將提供5000名額，並優先收容女性及少數族群。預計得花上2億英鎊（約2億7467萬美元）的鉅額費用，被媒體譽為史上最慷慨的難民安置計畫之一。

這個新計畫與英國安置敘利亞戰爭難民的計畫相似，自2014年起已有約2萬敘利亞民眾受惠。

內政大臣巴特爾17日宣布新計畫並指出，英國期待以身作則，鼓勵其他國家對阿富汗民眾伸援手。她強調計畫內容不至於損害英國國家安全，也將對所有可望入境英國的阿富汗民眾實施嚴格安全審核。

在此之前，英國國防部及內政部已向曾為英國在阿富汗的駐軍及其他單位效力的當地民眾推出「阿富汗安置及援助政策」（ARAP），實施對象包括翻譯人員、教師、社區工作者等，以及他們的家人。今年預計將有5000人依循ARAP路徑入境英國；自6月底以來已有近2000人入境。

英國目前在阿富汗部署約900兵力以撤離共計約3000名英國公民及雙重國籍人士，以及另外約3000名曾為英國軍隊效力的阿富汗民眾。

英國政府官員透露，由於神學士在阿富汗的勢力範圍廣大，民眾出逃的難度比敘利亞戰爭期間高得多。指揮撤離工作的凱伊中將坦承，英國軍隊是經神學士允許才得以行動，且一旦神學士下達禁航令，英國即可能必須撤出部署兵力。

凱伊指出，神學士目前仍遵守與美國達成的協議，但「我們必須務實且誠實：我們可達成什麼目標、以什麼方式達成，都在神學士控制之中，而他們有可能撤回允諾。」