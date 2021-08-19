我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

英將安置2萬難民 費用逾2億英鎊 被讚史上最慷慨

編譯中心╱綜合18日電
英國首相強生宣布，將開放2萬名阿富汗難民進入英國。圖為強森召開緊急會議。(美聯社)
英國首相強生宣布，將開放2萬名阿富汗難民進入英國。圖為強森召開緊急會議。(美聯社)

神學士（Taliban，另譯塔利班）重掌阿富汗，引發人道危機，英國政府推出新計畫額外安置2萬名自阿富汗出逃的難民，第一年將提供5000名額，並優先收容女性及少數族群。預計得花上2億英鎊（約2億7467萬美元）的鉅額費用，被媒體譽為史上最慷慨的難民安置計畫之一。

這個新計畫與英國安置敘利亞戰爭難民的計畫相似，自2014年起已有約2萬敘利亞民眾受惠。

內政大臣巴特爾17日宣布新計畫並指出，英國期待以身作則，鼓勵其他國家對阿富汗民眾伸援手。她強調計畫內容不至於損害英國國家安全，也將對所有可望入境英國的阿富汗民眾實施嚴格安全審核。

在此之前，英國國防部及內政部已向曾為英國在阿富汗的駐軍及其他單位效力的當地民眾推出「阿富汗安置及援助政策」（ARAP），實施對象包括翻譯人員、教師、社區工作者等，以及他們的家人。今年預計將有5000人依循ARAP路徑入境英國；自6月底以來已有近2000人入境。

英國目前在阿富汗部署約900兵力以撤離共計約3000名英國公民及雙重國籍人士，以及另外約3000名曾為英國軍隊效力的阿富汗民眾。

英國政府官員透露，由於神學士在阿富汗的勢力範圍廣大，民眾出逃的難度比敘利亞戰爭期間高得多。指揮撤離工作的凱伊中將坦承，英國軍隊是經神學士允許才得以行動，且一旦神學士下達禁航令，英國即可能必須撤出部署兵力。

凱伊指出，神學士目前仍遵守與美國達成的協議，但「我們必須務實且誠實：我們可達成什麼目標、以什麼方式達成，都在神學士控制之中，而他們有可能撤回允諾。」

英國 阿富汗 神學士

上一則

神學士4度登門下令煮飯 婦因家貧拒絕竟遭殺害

下一則

與神學士打交道？ 西方列強陷兩難 加表態拒絕承認政權

延伸閱讀

911恐攻20年後 美錯誤幻想 讓神學士捲土重來

911恐攻20年後 美錯誤幻想 讓神學士捲土重來
神學士承諾的安全通道槍聲不斷 美國撤僑不到一半

神學士承諾的安全通道槍聲不斷 美國撤僑不到一半
阿富汗難民爬進起落架被壓爛 美軍驚見數量不明遺體

阿富汗難民爬進起落架被壓爛 美軍驚見數量不明遺體
美國人撤離不及怎辦？拜登：美軍8月底後續留阿富汗

美國人撤離不及怎辦？拜登：美軍8月底後續留阿富汗

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

2021-08-16 11:36
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷

2021-08-14 20:30
眾多阿富汗民眾追著美軍飛機奔跑，甚至攀爬而上。（美聯社）

搶著逃難 阿富汗喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

2021-08-16 13:25

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明