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阿富汗難民爬進起落架被壓爛 美軍驚見數量不明遺體

編譯張君堯／即時報導
神學士攻入喀布爾掌控總統府後，大量阿富汗難民恐慌逃至機場尋求出境，甚至出現不顧性命地攀在美軍運輸機機艙外。美國空軍17日承認，混亂中起飛的一架C-17運輸機的輪艙內發現大量人體遺體。(Getty Images)
神學士攻入喀布爾掌控總統府後，大量阿富汗難民恐慌逃至機場尋求出境，甚至出現不顧性命地攀在美軍運輸機機艙外。美國空軍17日承認，混亂中起飛的一架C-17運輸機的輪艙內發現大量人體遺體。(Getty Images)

神學士(Taliban，另譯塔利班)攻入喀布爾掌控總統府後，大量阿富汗難民恐慌逃至機場尋求出境，甚至出現不顧性命地攀在美軍運輸機機艙外。美國空軍17日承認，在哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）混亂中起飛的一架C-17運輸機造成阿富汗平民喪生，但未說明有多少人死亡，當時美軍駕駛員發現輪艙內有「數量不明」的人體遺體。

「紐約時報」報導，在機場的恐慌中，美國飛行員和軍隊被迫做出殘酷的決定。軍方官員透露，15日深夜有一架C-17運輸機離開喀布爾時機上擠滿640人，但第二天另一架C-17的「乘客」就沒那麼幸運了。

16日清晨，另一架C-17運輸機降落在跑道上，為美國海軍陸戰隊和地面士兵運送設備和物資，以保護機場並幫助疏散數千名美國人和阿富汗人，飛機著陸後幾分鐘，數百甚至數千名阿富汗難民在機組人員驚恐的注視下「向前衝去」、彷彿想抓住生命最後一根稻草。

駕駛員已知道前一天晚上發生的事情，但這時機場內吵著要登機的人數激增。官員們說「機組人員擔心他們的安全，決定在他們完成卸貨之前就拉起裝載坡道」。這時成群的阿富汗難民已經登上飛機機翼，並且在機組人員不知情的情況下，一些人爬入起飛後起落架折疊的輪艙。

考量到掛在飛機外側的人，駕駛員開始慢慢滑行，這時軍用悍馬則衝到旁邊，試圖將人們趕下飛機，另外2架阿帕奇武裝直升機則低空飛行、試圖將人從飛機上嚇跑，或者用強大的旋翼把他們推開，最後這架運輸機加速並升空。

然而幾分鐘後，駕駛員和副駕駛意識到他們遇到一個嚴重問題「起落架不能完全收起」，他們隨即派一名機組人員通過一個小舷窗往下觀察，這樣他們就可以在高空一邊查看輪艙內發生什麼問題，就在這時，機組人員看到「數量不明的阿富汗難民遺體」，由於他們藏在輪艙裡、顯然是被起落架擠壓致死。

經過4個小時的飛行，飛機最後降落在目的地。空軍沒有透露16日有多少人在這一事件喪生，但表示該部門正在調查。國家安全顧問蘇利文（ Jake Sullivan）在17日表示「過去幾天在機場的畫面令人心碎」。

飛機著陸後幾分鐘，數百甚至數千名阿富汗難民在機組人員驚恐的注視下「向前衝去」、彷...
飛機著陸後幾分鐘，數百甚至數千名阿富汗難民在機組人員驚恐的注視下「向前衝去」、彷佛想抓住生命最後一根稻草。(取材自推特)

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