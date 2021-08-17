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神學士進喀布爾大觀園 驚訝「2女生當街跟我說哈囉」

帝國墳場的審判 美國能否更「體面」逃出阿富汗？

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

編譯柯立偉、周辰陽／綜合報導
喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）
喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

自從美軍於2001年發動阿富汗戰爭、掌控首都喀布爾(Kabul)以來，這個飽受神學士(Taliban，另譯塔利班)政權以嚴格伊斯蘭教法框限五年的城市，在美國等西方國家20年的現代化進程後，喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多第一次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。

「我喜歡喀布爾 讓我留下來」

來自偏遠山區的神學士士兵伊贊努(Ezanullah)表示，他剛進入喀布爾時，就被眼前的景象嚇到了，最讓他驚訝的，莫過於在路上遇到兩位女性對他說「哈囉」；他說：「那兩個女孩子說剛開始很怕我，覺得我很恐怖，但我告訴他們，他們就像我的妹妹一樣，只要把頭髮用希賈布(hijab)遮好，就會讓她們繼續工作、上學，並保證她們的安全。」

伊贊努指出，他很喜歡這座城市，想要求上級讓他留下來；他說：「我不想離開喀布爾。」

開心跳蹦床 興高采烈坐旋轉木馬

神學士15日順利進入喀布爾後，眾多恐慌的平民百姓湧往機場絕望地試圖逃離，但有記者拍到神學士的部分戰士似乎是響應領導人宣布的「戰爭結束了」，像小朋友一樣地成群結隊跑到主題樂園大玩特玩。

根據路透記者在推特分享的主題樂園影像，一群神學士戰士抱著突擊步槍，獨自一人或兩人一組地開著碰碰車撞來撞去，另外一組神學士戰士則興高采烈地玩著旋轉木馬。

也有記者在推特上傳一組「恐怖分子」在蹦床開心地跳躍的影片，另批人則在總統府的健身房笑嘻嘻地擺弄各式器材，譏諷他們正試著要鍛鍊以「勝任統治」(Fit for governing)。

年輕神學士 街頭拿手機自拍

1996年神學士取得阿富汗政權後，堅拒現代化、西方化，電視、音樂等完全被禁止；此外，女性權利受到極為嚴重的限制，不能在沒有男性親屬的陪伴下出門，且出門時必須穿著連眼睛都遮住的罩袍；這樣的統治場景，對於35歲以上的阿富汗人而言記憶猶新，他們很難信任神學士的保證。

美聯社報導，神學士接管喀布爾已經兩天，平民生活也漸漸恢復正常，在路上甚至可以看到神學士年輕士兵拿著智慧型手機自拍；不論神學士是否真的改變，要贏回阿富汗人民的信任還需要一段很長的時間。

神學士 喀布爾 阿富汗

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