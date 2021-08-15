不甩北韓警告 南韓宣布16日起與美聯合軍演9天

韓美聯合軍演將在16日登場，以電腦模擬方式進行的這場演習將不會有野外演習活動。美聯社

南韓聯合參謀本部（JCS）15日說，將自16日起跟美國 展開聯合指揮所演習（CCPT），全程以電腦模擬方式進行。北韓 此前警告稱演習將導致「嚴重的安全危機」。

JCS在一份聲明中說：「在綜合考量新冠疫情 、聯合防禦部署維持以及實現朝鮮半島無核化與和平進程做出外交努力後，韓美兩國決定從8月16日開始進行為期9天的夏季聯合演習。」

聲明中還指出，本次演習將根據疫情把參演部隊規模最小化。

中央社／首爾15日專電

美韓今年下半年的聯合軍演16日將正式登場，受疫情影響，這次演習仍僅由最少人力參與；北韓政府是否再次對此做出抗議及其他行動，也受到外界關注。

北韓在10至13日的美韓聯合軍演事前演練及危機管理參謀訓練時，就已對此大表不滿，批評南韓政府背信忘義，並指美國是破壞區域和平的元兇。不過，南韓聯合參謀本部今天仍宣布，將在16至26日進行正式美韓聯合軍演。

根據韓聯社報導，這次聯合軍演將以防禦性電腦模擬為主，不進行實際機動訓練，同時配合防疫需求，將軍演場所分散進行，僅安排必要人員參與。自2018年4月後，美韓約3年未進行大規模野外機動訓練。

這次聯合軍演也不會就未來將行使戰時作戰指揮權的未來聯合司令部進行完全作戰能力（FOC）驗證，這也代表韓國政府希望在今年訂下指揮權移轉時程的計畫將推遲。

聯合參謀本部表示，為維持指揮權移轉進度，這次軍演中仍有部分項目會在完全作戰能力條件下進行。

此外，考量近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，還有不少接種疫苗後確診案例，這次聯合軍演僅派遣已完成接種者參與，事前須接受PCR檢查，演習期間必須配戴口罩，且限制外出。

依慣例，聯合參謀本部正式發表進行聯合軍演的消息後，聯合國軍司令部也會透過與北韓直接聯繫的電話，通知本次演習時程及目的。

北韓領導人金正恩胞妹金與正及將軍金英哲10、11日接連針對美韓聯合軍演發表談話，警告將「表明他們應付出的代價」，南韓軍方相關人士表示，美國與南韓保持緊密合作，密切注意北韓動向，並維持穩固戒備態勢，目前尚未發現任何異常動態。