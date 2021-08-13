美二度聲援立陶宛 薛曼與外長通話支持力抗中國施壓

美國副國務卿薛曼。（美聯社）

中國不滿立陶宛 同意設立「台灣 代表處」，宣布召回駐立陶宛大使；美國 副國務卿薛曼（Wendy Sherman）13日和立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話，面對中方施壓，美國表示和立陶宛站在一起。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）13日表示，薛曼今與藍柏吉斯通話，強調將強化基於北大西洋公約組織的美立雙邊關係，強化美國與歐盟在包含中國議題上的合作，以及對促進跨大西洋乃至全球的和平、繁榮、安全、民主與人權的共同承諾。

普萊斯說，「薛曼重申美國堅定團結北約盟國和歐盟夥伴立陶宛，包括因立陶宛決定與台灣發展互惠關係，而面臨中華人民共和國的脅迫舉動時，美國與立陶宛站在一起。」

普萊斯表示，薛曼和藍柏吉斯也討論白俄羅斯的政治情勢，重申支持支持白俄羅斯泛民主運動，並呼籲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權立刻停止推動非常規的移民湧入立陶宛。

台外交部長吳釗燮7月20日宣布將在立陶宛設立「台灣代表處」，是台灣在中國邦交國設立的第一個以「台灣」為名的代表處，中方外交部本月10日批立陶宛此舉違反兩國建交公報，決定召回駐立國大使，並要求立陶宛召回駐中大使。

這是美國國務院第二度公開聲援立陶宛，普萊斯10日在記者會表示，譴責北京報復行為，美國支持歐洲盟友與台灣發展互惠關係，並抵制北京脅迫行徑。

普萊斯說，各國都應能不受外在脅迫，決定自身「一個中國政策」的輪廓樣貌，美國就是如此，也在符合美國的一中政策下與台灣人民往來。

被問到美國是否支持其他國家同意設立「台灣大使館」，普萊斯說，「我們支持往來」。