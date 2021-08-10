美前大使：美將完全撤軍 阿富汗恐陷長期內戰

美國 駐阿富汗 前大使克勞可8日說，隨著美國即將完全自阿富汗撤軍，雖然神學士組織近來快速擴張地盤，但阿富汗更有可能陷入長期內戰。

凱達恐怖組織2001年在美國發動九一一恐怖攻擊事件，美國以捕捉主嫌賓拉丹為由入侵阿富汗，推翻當時主政的神學士政權，但美軍一直無法徹底殲滅神學士勢力。美國總統拜登 先前已下令美軍在九一一事件即將滿20周年之際撤離阿富汗，神學士自6日起已在閃電戰中陸續奪下阿富汗五個省會城市。

克勞可在美國廣播公司（ABC）政論節目上表示：「比起神學士迅速奪下整個國家，長期的內戰是比較有可能的結果。神學士在這點上非常精明，他們不會直接對首都喀布爾發動大襲擊。」

國會議員、安全消息人士和當地城市居民證實，北部昆都士、沙利普和塔洛干8日在數小時內相繼淪陷。

隨著國際駐軍展開最後階段撤離行動，昆都士是神學士5月間發動攻勢以來最重大的收穫。此地長久以來都是神學士的目標，該組織曾在2015年和2016年短暫取得昆都士，但都被美軍和政府軍擊退，未曾長期占領過這座城市。

克勞可補充說道：「神學士之所以這麼做，部分原因是為了要製造一種害怕與恐慌的氛圍。他們取得了驚人的成功。」

國際駐軍撤離行動預計將於本月底完成，克勞可表示，他預料未來不管阿富汗局勢如何惡化，美國都不會派兵回來。克勞可指出：「拜登總統已經清楚表明，我們會退出，不插手。他將為此負責，這已經是他總統任期無法抹滅的汙點。」