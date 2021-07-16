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「不會重蹈阿富汗覆轍」美擬撤軍伊拉克 邁向戰略新合作

編譯中心╱綜合15日電
美國特使傳通知伊拉克官員，美軍部隊將會從當地逐步撤出，但有美國高級官員否認此事。圖為美國士兵在伊拉克一個軍事基地查看一架F-16戰鬥機。(路透資料照片)。
美國特使傳通知伊拉克官員，美軍部隊將會從當地逐步撤出，但有美國高級官員否認此事。圖為美國士兵在伊拉克一個軍事基地查看一架F-16戰鬥機。(路透資料照片)。

阿富汗局勢因美國撤軍而急劇惡化，伊拉克總理卡迪米（Mustafa al-Kadhemi）的辦公室表示，卡迪米與美國特使麥格克（Brett McGurk）今天討論了美軍撤出伊拉克事宜。英媒透露，麥格克已通知伊拉克官員，美軍部隊將會從當地逐步撤出；但有美國高級官員否認上述報導。

中央社引述法新社報導，卡迪米的辦公室發布聲明表示，雙方「討論了（美國）戰鬥部隊從伊拉克撤離、朝戰略合作新階段邁進的機制。」

麥格克是白宮的中東與非洲協調員。

目前伊拉克境內還留有大約3500名外國軍人，包括2500名美國人。這些人自2014年起駐守當地，協助對抗激進組織伊斯蘭國（IS）。

卡迪米預計本月稍晚訪問華府，以促成具體的撤軍時間表。但執行撤兵可能得耗費數年時間。

另據英國BBC女記者科納瓦特（Nafiseh Kohnavard）在Twitter引述伊拉克政府消息人士指出，美軍將會逐步從當地撤軍，「首先是作戰部隊，之後是其他後勤人員」。

消息人士強調，「從伊拉克撤軍絕對不會重蹈阿富汗覆轍」，又指伊拉克總理卡迪米稍後訪美時，將和美國總統拜登確認撤軍時間表。據悉，伊拉克政府已收到美軍作戰部隊撤離機制的簡介。不過，科納瓦特稍後指出，有美國官員指有關撤軍的消息是錯誤。

近幾個月來，有愈來愈多火箭和無人機鎖定伊拉克境內與美國有關的對象發動攻擊。

伊拉克長期作為美國與伊朗的角力場。卡迪米辦公室發布上述聲明的前一天，伊拉克與伊朗高階安全官員才剛開過會。

上月底，伊拉克國家安全顧問阿拉吉（Qassem al-Araji）證實卡迪米計畫訪問華盛頓，並將與拜登商討美軍撤兵的時間表。他當時強調，伊拉克擁有足夠的軍隊，不需要其他國家的部隊駐紮在伊拉克領土上。

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