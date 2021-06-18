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拜登普亭首會 肢體專家：像優等生遇校園惡霸

編譯周辰陽╱綜合17日電
拜登(左)與普亭(右)16日在瑞士日內瓦進行任內第一次的面對面會談，肢體語言專家指，拜登整體表現就像優等生，普亭則像是校園惡霸。(路透)
拜登(左)與普亭(右)16日在瑞士日內瓦進行任內第一次的面對面會談，肢體語言專家指，拜登整體表現就像優等生，普亭則像是校園惡霸。(路透)

美國總統拜登與俄羅斯總統普亭16日在瑞士日內瓦進行任內第一次的面對面會談，肢體語言專家柯莫德（Robin Kermode）告訴每日郵報，就他密切審視峰會過程的每一個眼神與手勢，認為拜登整體表現就像優等生（Head boy），普亭則像是校園惡霸（School bully）。

柯莫德指出，拜登與普亭顯然都同意在一開始使用傳統的握手禮，也能見到兩人的手力相等。拜登的強力拇指掩飾過度充沛的面部表情，顯示他有點太過於想要擺出歡迎的姿態，普亭則靠著自信、放低下顎與經典的凝視鏡頭取得上風。

此外，拜登與普亭周圍的幕僚全都戴上口罩，兩位總統卻沒有。柯莫德認為，完整的握手象徵開放的對話與誠實的意向，面罩與肘擊就幾乎不算摯誠協定（Entente cordiale）。當拜登與普亭在走廊稍後片刻以踏入會談地點時，柯莫德則指著兩人擺出嘴角下彎的撲克臉、緊張的下顎與固定的臉龐，全都表明他們試著充分利用此這個不自然的狀況。

當拜登與普亭在圖書館坐定，準備展開數小時會談時，柯莫德研判他們都已明顯決定打算怎麼玩今天這一局。拜登就像一名撲克牌玩家，像在說「我可能有3條A，你只是不知道」。此外，拜登對著攝影機鏡頭微笑時，身體更為挺直與正式，看來有點像學校的優等生。

至於普亭，柯莫德則觀察到眉毛揚起、左右手的不同動作、漫不經心地向上看及挑釁地後靠到椅子上，覺得他像一個被控把球踢破學校大樓窗戶的暴躁青少年。柯莫德也認為，普亭透過後靠到幾乎下垂的坐姿，擺出消極侵略性與高威望。可是他的雙手仍然非常活躍，意味者若有必要就準備採取行動，「看來有點像學校惡霸」。

柯莫德也觀察拜登與普亭一開始交談的畫面，注意到兩人眼睛都沒有張開，顯示他們擺出一個相當警戒的立場。同時，兩人的身體此時非常接近，對多數人來說，這會感覺到不自然與不舒服，但兩位總統似乎對此感到自在。

柯莫德指出，普亭一如以往地放低下顎與注視，就像抬起頭可能讓他看來更矮與屈從，「我不由得感覺到，這場面看來像一家之主給予任性姪子柔和建議」。

拜登(右)與普亭(左)16日在瑞士日內瓦進行任內第一次的面對面會談，肢體語言專家...
拜登(右)與普亭(左)16日在瑞士日內瓦進行任內第一次的面對面會談，肢體語言專家指，這張照片的拜登用強力拇指掩飾過度充沛的面部表情，顯示他有點太過於想要擺出歡迎的姿態，普亭則靠著自信、放低下顎與經典的凝視鏡頭取得上風。(路透)

普亭 拜登 美國

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