德國撤軍阿富汗 擬提前到7月初

德國國防部 計畫縮短撤軍時間，預計7月4日撤走在阿富汗 的駐軍，不過仍交由北約（NATO）作最終決定。德國在阿富汗的駐軍人數為1100人，是阿富汗境內駐軍人數第二多的國家，僅次於美國。

綜合媒體報導，德國聯邦國防部眼下正在評估是否有可能在今年7月初就完成從阿富汗撤軍的行動。北約上周已同意在5月1日前開始撤走他們的駐軍。按照計畫，美國和北約其他成員國將在今年9月11日前撤出在阿富汗的駐軍。但經過與北約盟國的協商，德國聯邦國防軍正在為更早地撤離阿富汗做準備。

德國自2002年以來長年派軍駐紮阿富汗，而根據德新社（DPA）報導，德國國防部向國會提交的報告稱，將加快從阿富汗撤軍的速度，並計畫於7月4日前完全撤出。據悉，目前阿富汗境內約有1100名德國駐軍，是僅次於美軍之外，規模最大的外國軍隊。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，德國聯邦議會3月才將阿富汗的駐軍任務延長10個月，而幾周之後，美國總統拜登於4月表示，美軍將在911屆滿20周年之前完全撤出，隨後北約也宣布跟進。如今，德國國防部也將加快撤軍速度，並計畫在7月4日完成此一目標。