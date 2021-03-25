一周兩次！北韓射彈道飛彈 再打臉拜登政府

北韓24日疑發射彈道飛彈，圖為2019年10月試射潛射彈道飛彈。（路透）

北韓 繼21日試射兩枚短程飛彈後，疑又在美東時間24日傍晚6時許發射彈道飛彈射入日本 海，這也是美國 總統拜登政府上台後，北韓首度發射彈道飛彈，日本首相菅義偉提出強烈譴責與抗議。

路透報導，日本防衛省發言人說：「這可能是一枚彈道飛彈，沒有落入日本領土，據信沒有落入日本的專屬經濟區。」日本海上保安廳稍早警告船隻不要接近任何掉落的物體，要求他們向海上保安廳提供相關資訊。

菅義偉上午受訪表示，北韓相隔一年後再度發射彈道飛彈，此舉已經造成日本和平、安全的威脅，也違反了聯合國安理會的決議。他提出強烈抗議與強烈譴責。

菅義偉表示，日本政府雖已確認飛彈落在日本專屬經濟海域外，但有必要比以往加強警惕和監視。日本將與美國、南韓等其他相關國家緊密合作，並表達會堅定保護日本國民的生命和和平生活。

日本政府在北韓發射飛彈後，隨即在首相官邸舉行國家安全保障會議，情報收集與商討應策。與會者包括外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫等。

韓聯社、路透報導，韓國聯合參謀本部及美軍情報單位目前正在分析發射體的參數和射程。目前還不清楚發射的是短程、中程或是諸如洲際彈道飛彈（ICBM）的遠程飛彈。

平壤當局21日曾向西側海域試射兩枚短程飛彈，試射前，美國和南韓舉行了聯合軍演，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀也剛訪問亞洲地區討論同盟和維安議題。

布林肯訪日韓期間，一再強調平壤非核化的重要性。

北韓迄今未回應拜登政府的接觸，說除非華府方面放棄平壤視為「具有敵意」的各項政策，否則不會與美國展開任何有意義的對話。美聯社報導，平壤所謂的「具有敵意」政策，顯然直指美國帶頭的制裁行動和對北韓核子計畫的施壓。