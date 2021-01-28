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以色列嗆對伊朗備戰 其實是…給拜登下馬威

編譯中心／綜合27日電
以色列參謀總長柯查維稱，已修訂對伊朗作戰計畫，被指為給拜登下馬威。（美聯社）
以色列參謀總長柯查維稱，已修訂對伊朗作戰計畫，被指為給拜登下馬威。（美聯社）

以色列參謀總長柯查維警告，已修訂對伊朗作戰計畫，強調若美國重返核子協議將是「錯誤」之舉。分析指出，拜登一上台，以色列就給他下馬威，兩國關係陷入緊張。

中央社報導，柯查維昨天在特拉維夫大學國家安全研究所演講時做以上表示。他指出，這是以色列針對伊朗近數月來重啟核計畫所做回應。

半島電視台報導，柯查維說：「根據基本研析，我已經指示以色列國防軍（IDF），除了現有作戰計畫外，另行準備若干套作戰計畫…當然，這取決於政治領導人決定是否要付諸實踐，但是這些計畫必須提交討論。」

柯查維上述說法擺明暗示美國總統拜登，與伊朗任何外交接觸都必須步步為營。

他說：「重返2015年核子協議，甚或進行若干修改的類似協議，從作戰和戰略觀點而言，那都是不好的、都是錯誤的。」

以色列軍事首長針對美國政策進行評論，實屬罕見，上述談話很可能事先經過以色列政府同意。

拜登前任的川普於2018年5月退出通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JCPOA），以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）對此大表歡迎。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上周表示，距離美國做出是否重返核子協議決定仍有「好長一段路」要走，而且必須觀察德黑蘭在恢復遵守協議方面有哪些實際作為。

華府智庫昆西盡責經綸研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）副所長帕西（Trita Parsi）指出，柯查維上述談話向拜登政府傳達明確訊息。

帕西表示，以、美關係過去也曾因對伊朗政策而陷入緊張，但總要花點時間才會來到十分嚴重程度，「這次，絕無僅有地，馬上就開始了。內唐亞胡已經揮出第一拳」。

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