歐盟不是國家？英拒給駐倫敦大使完整外交地位

歐洲聯盟駐倫敦大使阿爾梅達。(美聯社)

英國 廣播公司（BBC）報導，英國拒絕給予歐洲聯盟（EU）駐倫敦大使阿爾梅達（Joao Vale de Almeida）完整外交地位，導致最近分開的雙方出現爭執。歐盟 成員國外長將於下周一（25日）開會，商討駐英大使地位問題。

這無異於把歐盟由「國家」的地位降格為「國際組織」，意味歐盟駐英大使不能如其他國家大使般可向英女王遞交國書，歐盟外交人員在英國所獲權益就如國際組織人員一般，屬於臨時性質，需要繳稅，一旦犯法可被拘留和受到刑事檢控。

英國2016年公投決定脫離歐盟，去年12月31日脫歐 完全生效，結束曲折的脫歐歷程，並終止46年來的歐盟成員國身分。

BBC報導，英國外交部基於歐盟並非民族國家，拒絕賦予阿爾梅達及他的團隊，跟其他國家大使相同的外交地位及特別待遇。

歐盟一直堅持，它們擁有專屬貨幣、司法系統及制定法律的權力，並非典型的國際組織。目前連同英國，歐盟在全球共有143個駐外代表團。歐盟委員會發言人稱，英國應該很清楚，現時所有東道國都給予歐盟代表團相當於國家級的外交使團地位。美國川普政府曾於2018年把歐盟駐美的使節團「降格」為國際組織，直至2019年3月恢復。

據報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾在寄給英國外相拉布的信件中指出，倫敦當局對此議題的提議不符合理協議基礎。

歐盟消息人士指控英國器量狹小及虛偽，並指出當英國還是成員國的時候，就已簽署協議賦予歐盟大使完整外交。