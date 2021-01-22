拜登擬與俄延長「核控」條約5年 川普曾批讓美處於不利地位

美國總統拜登政府將尋求延長與俄羅斯的新戰略武器裁減條約。圖為2019年一枚洲際彈道導彈從俄羅斯某處安裝在卡車上的發射器升空。(美聯社資料照片)

美國 總統拜登 政府將尋求延長與俄羅斯 的新戰略武器裁減條約（New START）5年。拜登政府必須盡快做決定，因為這項條約預定2月5日到期。新戰略武器裁減條約限制美國和俄羅斯各自部署的戰略核彈頭不得超過1550枚。

美國一位官員說，拜登的國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)周四下午向俄羅斯駐美大使安東諾夫(Anatoly Antonov)提出這一提議。

美國之音報導，北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)周四說，美國和俄羅斯應該延長和擴大這項條約。斯托爾滕貝格在布魯塞爾表示，「我們不應該落入一個對核彈頭沒有限制的處境，而《新削減戰略武器條約》幾天內就要到期了。」

「延長《新削減戰略武器條約》並不是終點，而是我們進一步加強軍備控制努力的開始，」斯托爾滕貝格說。

該條約是2010年由當時的美國總統歐巴馬與時任俄羅斯總統梅德韋傑夫簽署的。根據該協議，美俄兩國部署的核彈頭均不得超過1550枚。

除了將已部署的戰略核武數量限制在數十年來最低水準，新戰略武器裁減條約也限制陸基和潛射飛彈以及載運這些飛彈的轟炸機的數量。

美國前總統川普曾抨擊該協議，稱其讓美國處於不利地位。