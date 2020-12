4個月內第4國 川普再牽線 摩洛哥、以國關係正常化

在美國 的協助下,以色列 和摩洛哥今天達成同意雙方關係正常化的一項協議,使摩洛哥成為過去4個月來與以色列化解敵意的第4個阿拉伯國家。美國總統川普 發文表示,「今天是又一具有歷史性、出現突破的日子」,形容是中東和平的重大突破。

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!