抗衡中俄 澳洲將聯手美國研發極音速飛彈

澳洲 國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）1日表示，澳洲將與美國 聯手研發極音速巡弋飛彈，試圖抗衡已在研發類似武器的中國 和俄羅斯。

雷諾茲在聲明中說：「我們將持續投資先進性能，讓澳洲國防軍有更多選項可以嚇阻侵犯澳洲利益的行為。」

路透報導，她沒有透露研發飛彈成本或投入運作的時程。

澳洲今年已為高速、長程飛彈防禦系統撥出多達93 億澳元，包括極音速研究。

極音速飛彈能以音速5倍以上的速度飛行，而且結合速度、機動性與高度，讓人難以追蹤及攔截。

俄羅斯去年部署首批可攜帶核武的極音速飛彈。美國國防部則在2017年測試類似的極音速飛彈，目標是在2020年代初期到中期實現極音速作戰能力的部署。

根據國防分析家說法，中國已部署或接近部署配備傳統彈頭的極音速系統。

澳洲7月表示，未來10年國防支出將提高40%，加強陸、海、空遠程打擊能力。澳洲近來將軍事焦點從太平洋擴大到印度太平洋地區。

報導說，澳洲與美國在飛彈研發上合作，恐會加劇與中國的緊張局勢。

中國是澳洲最大貿易夥伴，而澳洲要求國際調查新型冠狀病毒起源後，與中國關係緊張升高。中國以標籤和衛生證明問題為由，暫停部分澳洲牛肉進口，並且對由澳洲進口的大麥課徵80.5%關稅，

中國也已暫停澳洲維多利亞州和昆士蘭州所有木材進口，理由是中國海關檢查發現害蟲。中國本月27日更宣布對澳洲葡萄酒實施臨時反傾銷措施。

中澳關係11月30日降至新低，中國外交部發言人趙立堅在推特放上澳軍持刀架在阿富汗兒童脖子上的假圖片，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）為此要求北京當局道歉。