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法查理周刊譏諷厄多安 土耳其揚言反制

編譯中心／綜合28日電
法國「查理周刊」以不雅漫畫嘲諷土耳其總統，土耳其示威者在法國駐安卡拉大使館前抗議舉著標語「尊重我們的先知是全人類」。(Getty Iｍages）
法國「查理周刊」以不雅漫畫嘲諷土耳其總統，土耳其示威者在法國駐安卡拉大使館前抗議舉著標語「尊重我們的先知是全人類」。(Getty Iｍages）

法國「查理周刊」（Charlie Hebdo）以侮辱性漫畫嘲諷土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan），土耳其外交部今晚召喚法國大使館代辦，對如此挑釁表達「嚴厲譴責」，並將依循外交和司法程序，對周刊採取行動。厄多安也怒批，他根本不會去看「令人作嘔的所謂漫畫」，土、法已然緊張的關係雪上加霜。

中央社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）最近發表一系列被視為反伊斯蘭的言論，加上「查理周刊」刊印嘲諷伊斯蘭教先知漫畫，引爆土耳其和法國嚴重外交風波。厄多安和馬克宏之間的衝突27日繼續升級，前者呼籲抵制法國貨，後者誓言捍衛價值觀。

查理周刊最新一期封面刊登漫畫嘲諷厄多安。漫畫中的人物身穿白上衣和白內褲坐在扶手椅上，他右手握著罐裝飲品，左手掀起披著穆斯林希賈布（hijab）頭巾婦女的裙子，露出她赤裸的臀部。圖說標註他「私生活很快活」。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，厄多安28日對執政正義發展黨（AKP）國會議員講話時說，「現在，他們以嘲諷漫畫特別針對我本人。經過這麼多年後，他們想要重啟對伊斯蘭的聖戰」、「我們民族不只尊敬自己的宗教，對其他宗教的價值也同樣尊重，我們的價值現在成為目標了」。

厄多安強調，侮辱伊斯蘭教先知怎能跟言論自由混為一談，並呼籲「明智的歐洲人，為了他們自己和子女的光明未來，採取行動對抗此一危險趨勢」。

土耳其總統府通訊署稍早也發布聲明，譴責「不堪入目、散播文化種族主義和仇恨」的嘲諷漫畫，並稱將在司法和外交上採取所有必要行動，對查理周刊嘲諷厄多安的漫畫作出回應。

英暗批土國「不該槓上法國」

英國外相拉布（Dominic Raab）今天呼籲北大西洋公約組織（NATO）盟國，肩並肩捍衛寬容與言論自由的基本價值觀。這番話隱隱指責北約成員國土耳其倡議杯葛法國商品的做法。

法國教師帕第（Samuel Paty）在公民課堂上向學生展示諷刺先知穆罕默德的漫畫，後來遭到殺害，法國政府對此事的反應引發穆斯林世界多位領袖憤怒，厄多安是其中之一。

法國「查理周刊」以不雅漫畫嘲諷土耳其總統，伊朗人加入並對法國總統提出抗議。（美聯...
法國「查理周刊」以不雅漫畫嘲諷土耳其總統，伊朗人加入並對法國總統提出抗議。（美聯社）
土耳其總統厄多安。（美聯社）
土耳其總統厄多安。（美聯社）

馬克宏 北大西洋公約組織 大使館

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