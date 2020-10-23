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普亭：目前沒有建立俄中軍事同盟的必要

編譯中心╱綜合22日電
普亭指目前沒有建立俄羅斯、中國軍事同盟的必要。(美聯社)
普亭指目前沒有建立俄羅斯、中國軍事同盟的必要。(美聯社)

俄羅斯總統普亭表示，目前沒有建立俄羅斯、中國軍事同盟的必要，但也提到未來有形成的可能。

普亭的這番談話顯示，在俄、中與美國的關係日益緊張的情況下，俄、中的關係不斷深化。普亭也強力呼籲，將俄、美僅存的一項武器管制協定時限延長。

中央社報導，在今天與國際外交政策專家舉行的視訊會議上，普亭被問到俄、中是否可能建立軍事同盟時，他說：「我們並不需要它；但是，從理論上來說，你能想像得到，那確實蠻有可能的。」

俄、中兩國都讚揚他們之間的「戰略夥伴關係」，但到目前為止，他們都拒絕談論建立軍事同盟的可能性。

普亭指出，俄、中武裝部隊的聯合軍演，象徵兩國軍事合作蓬勃發展。

普亭也提到，俄羅斯分享敏感的軍事科技，這些技術大大強化中國在軍事上的潛力。但他沒有提及任何具體細節，僅說那些是資訊十分敏感。

他說：「毫無疑問的，我們與中國的合作，正增強中國軍隊的防禦能力。」他強調，未來將可見到兩國間的軍事連結更為緊密。

普亭指出：「時間將說明這（指俄、中軍事同盟）會如何發展，我們不會排除這樣的可能。」

俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞（Crimea）、被控涉嫌干預2016年美國總統大選、以及其他爭議，俄國與西方的關係陷入冷戰後的新低點。在此之際，俄羅斯尋求與中國建立更牢固的關係。

普亭今天強調延長「新戰略武器裁減條約」（New START）的重要性，該條約將於2021年2月到期，那是俄羅斯與美國之間的最後一項武器管制協定。

普亭 俄羅斯 中國

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