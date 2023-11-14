每年萬聖節 過後，我都會興致勃勃地等待看新一年的影片，看看孩子們的反應會否跟去年不一樣。「啊！我們已經把你的萬聖節糖果全部吃光！」這個玩意不知不覺已流行超過十年了。

當年美國名嘴Jimmy Kimmel發起了整蠱小孩的玩意，讓爸媽跟小孩宣布壞消息，假裝已將他們於萬聖節努力討回來的糖果全部吃光，測試他們的反應。

今年的最新影片陸續出現，小孩的天真反應還是十年如一日，沒有因時日蛻變而有所複雜化。主要是分為悲傷和憤怒兩大類反應，但程度則各有不同。

有些孩子聽後會立即哭起來，有人是掩面飲泣，但也有小孩是放開喉嚨嚎哭尖叫、情緒失控；有些小孩則立即表露憤怒的神情，但仍保持鎮定。不過就有孩子立即對著父母吐出粗話來，也有孩子狂怒得亂擲東西，又或將空膠桶擲向父母，非常激動。

不過，每年都會有小孩的反應是出人意表的，有小孩聽到消息後，臉上神情錯愕，但不一會他們竟會反過來安慰媽媽：「不打緊，我不會生妳的氣。」也許天下父母都期望自己孩子會是這類寬厚大量的可愛性格吧！

然而，欺騙小孩的玩意還是有點兒不妥。有小孩怒罵父母：「你們不是教過我們，耶穌說不應該撒謊嗎？你們現在又說。」所以，不少父母為了解困就乾脆推到主持人身上：「是Jimmy Kimmel叫我這麼做的。」

我倒覺得事後教育 才是最重要的：「寶貝，你有權感到悲傷或憤怒，但你剛才向爸媽擲東西，就令我好傷心啦！」「爸媽，對不起。」最後就以擁抱作結吧。