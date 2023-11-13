我是出生在廣東的1970後，得益於廣東毗鄰香港 的獨特地理位置和承蒙改革開放，我從小聽著勁歌金曲、看著香港電視電影長大；童年時，對香港的感情是既羨慕，又嚮往。

那一棟棟拔地而起的高樓大廈，車水馬龍的繁華街道、精緻無比的美味佳肴，以及活色生香的夜生活，對我是無比誘惑；現在，這些鏡頭依然在我腦中不斷以電影膠片的方式翻滾，被時光沖洗得熠熠生輝。

1980年代初期，在我們生活的那個小城，首先獲得轉播香港電視劇。

我同學阿敏的爸爸在香港做工，她和媽媽、外婆住在一起，每天吃過晚飯後，我和其他幾個女同學就相約在她家做功課、看電視，《大地恩情》、《霍元甲》、《萬水千山總是情》等一系列精心製作的港劇，占據各家電視螢幕。

我們不但喜歡扣人心弦的故事情節、出神入化的武打功夫，還喜歡學著唱旋律優美的主題曲；看了《霍東閣》之後，我們幾個女同學還特意把紮起來的馬尾歪向一邊，梳了當時很流行的「鷹翹頭」。

後來，更多小城也可以收看香港電視節目。於是，大街小巷都不停地播放流行的香港歌曲和電視劇主題曲，香港明星、歌星在我們小城裡變得家戶喻曉。

許多人家裡的牆上都掛著香港的明星掛曆；這些掛曆像巨大的電影海報，明星照片占了一大部分，只有下面小部分的地方印成日曆。

掛曆上的女明星氣質優雅、風情萬種，各有各的美，不像現在的明星全都像是一個模子印出來的，個個都是「瓜子臉」。

那段時間的校園中，我們女同學之間開始傳抄港台的流行歌曲，班上的女同學幾乎人手一本精美的筆記本，在上面認真抄寫喜歡的歌曲，並在旁邊貼上不同的明星、歌星貼紙；有空的時候，我們就坐在一起翻看，交流心得，演唱一番。

由於阿敏的爸爸在香港做工，阿敏的衣服、書包、文具，吃的糖果餅乾都是精美華麗，港味十足，令我們這些女同學羨慕不已；阿敏為人熱情大方，經常拿一些巧克力餅乾與我們分享。

有一次，她爸爸拿回來一大袋舊衣服，說是阿敏姑媽的女兒穿過的；我們打開一看，有襯衫、裙子，還有正在流行的蝙蝠衫和喇叭褲。

這些衣服還六、七成新，阿敏讓我們幾個要好的女同學每人挑選了一件。

雖然我們家在香港沒有親戚，但我的曾祖父曾在香港購買了一物業。

聽祖母說，曾祖父早年去南洋打工賺了一筆錢，他不但在鄉下買了田地，還在香港購買了一棟樓房收租。

每逢拜祭祖先時，祖母口中都念念有詞：多虧曾祖父聰明，懂得在香港買樓，如果不是的話，我們現在就一無所有了，因為在文化大革命時，鄉下的田地都被充公了。

1990年代初期，爺爺將那個物業賣了，他將錢分給了幾個兒子，我們才有機會在城裡買了樓。

1997香港回歸後，廣東與香港的經貿、文化交流進一步加強。

隨著高鐵的快速發展，香港與廣東各地有了更深入、更密切的合作。10月時，香港已開通與江門的高鐵，我們預期明年的中國之旅將更加方便快捷。

故鄉存留了我的童年趣事，小城存留了我的少女情懷，而香港的電視電影和流行歌曲，陪伴我度過人生最美好的年華，令我終身難忘。