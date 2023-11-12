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加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

從座位安排到桌上水杯 拜習會細節處處都是學問

工作狂丈夫

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

若然你的另一半是一位責任感極重的工作狂，你該怎樣？當然要時刻保持警覺，盡量配合他的生態。

他於明天早晨會有一個重要會議嗎？看他晚上已眉頭緊皺就略知一二了，這個時段切勿惹他，孩子的升學問題不要煩他了，自己想辦法解決吧！

對於工作狂來說，公司是無時無刻都會有大小事項發生的，而偏偏每件事情都要經由他親力親為處理。小事不能小覷、中型事件要小心處理、大型事項就更要打醒十二分精神，隨時要特事特辦了。他這麼忙，你又怎忍心煩他？

好不容易才等到他略為鬆弛的時刻，要抓緊機會跟他商談家裏的事項了。「喂，我正在吃飯耶！」明白的，他大概是「食不言、寢不語」的奉行者吧，專心吃吧，不打擾你了。

「喂，我在看球賽耶！」男人看足球是天大的事，即使是家裏有突發事件，你都切勿騷擾他。

「喂，我在看跑馬耶！」賽馬這一環就更是男人重中之重的事情，他是絕對不願分心去聽你的，死心吧！

請問男人除了上班、睇波、跑馬、吃和睡之外，還能騰出多少空間跟你商討事情？即使是終於找著機會了，男人最終都是臉皺成一團地嘀咕：「老婆，你搞定吧！」他就施施然拂袖而去了。

男人都是單一功能的生物，他們都只能專注做一件事情，而女人則善於執爛攤子，解決奇難雜症。買屋賣屋事宜呀、孩子找學校事宜呀、人生要填寫的無數表格呀，都是由女人一手包辦，捧著文件遞給大老爺揮筆簽上大名，那就事成了。

男人單一功能特徵，更會一代傳一代的。叫孩子吃飯嗎？「媽，我正在玩遊戲機耶！」

升學 足球

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