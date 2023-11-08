「香港八景」之一的瀑布灣。（圖：作者林隱提供）

比起世界其他大小瀑布，被稱為「香港 八景」之一的瀑布灣，其瀑布其實不特別壯觀，自從薄扶林水塘建成後水流改道，它早已飛瀑不再；但對我來說，瀑布灣的瀑布最獨一無二是它在貝沙灣摩天大廈前面，人在瀑布面前，舉頭便會看到藍天白雲、摩天大樓和瀑布連在一起，即使瀑布只是潺潺的流水，也是都市和自然渾成一體的壯麗奇景。

瀑布灣右岸是荒廢的碉堡和瞭望台，色彩斑斕的小石灘蜿蜒至東博寮海峽，陽光下遼闊的海面波光粼粼，有小艇飄泊，有大船破浪，有漁郎岸邊獨釣，彼岸是山巒起伏的南丫島，本來已是美不勝收，最有趣是左岸不遠處，放滿由搬離華富村的居民留下的一尊尊神像，猶如滿天神佛守著這片樂土，有點魔幻，是另一番人世間不易找到的風景。

我和友人原本只打算到香港仔漁市場逛逛，突然想起瀑布灣應在附近，往華富村的巴士又停在眼前，跳上巴士才查看應怎樣去瀑布灣，坐對面的年輕女士提醒我們要在總站前一個站下車，原來她也在同一站下車，她邊走回家，邊告訴我們要往海方向走，還告訴我們幾十年的華富村將要拆除建地鐵站 ，她家要搬到華貴村那邊。

陽光下，我很記得她說怎樣可以去到瀑布灣的臉，那熱切是因為承載許多愛和快樂回憶，也很記得她說要搬家時那張出奇地淡然的臉，彷彿是早已用許多氣力去接受自己長大的地方將會消失的事實。

瀑布灣已經很美，但更美的是愛這個地方、這個家的人，默默的，在可以做和不可以改變之間，努力活著。