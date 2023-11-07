高志森在第14屆中美電影節上獲得「年度最佳導演獎」殊榮。（圖：作者盧威攝影）

「高志森」這個名字，對香港 人來說並不陌生。他是香港知名導演，曾執導多部華語影片，尤其是喜劇電影、經典賀歲片「家有囍事」、「花田囍事」、「大富之家」等，青春偶像片「開心鬼」系列、「大贏家」、「聖誕快樂」等，為香港電影「黃金時代」立下汗馬功勞，為世界華語電影留下難以磨滅的印記。1992年，他執導的電影「家有囍事」直衝香港電影票房「排行榜」，打破當年香港電影票房紀錄。

不過，高志森除執導故事影片外，他也執導戲劇片，特別是舞台劇 --粵劇，贏得香港人的青睞。1993年，知名編劇杜國威把傳記作品「南海十三郎」編寫成劇本，描述清末太史公十三公子「十三郎」顛沛流離的傳奇故事。

這部舞台劇當年由香港話劇團擔綱演出，曾在新加坡 、香港上演150場，長演不衰，頗獲好評。爾後，此劇也改編為影視劇本，其中電影版由高志森監製導演。

如今，經典劇「南海十三郎」，由高志森再次執導，謝曉瑩改編。去年，粵劇「南海十三郎」首次登上廣東佛山舞台。今年9月，該粵劇在香港西九戲曲中心大劇院演出3場後，10月底在新加坡佳偉劇場演出2場。

目前，高志森正計畫把粵劇「南海十三郎」搬上銀幕，他希望讓更多人看到粵劇。

稱高志森為「電影人」，真是名副其實。他不僅善導（電影、舞台劇），還能剪接、混音、配音、布景等也都能使上勁，難怪他曾榮獲不少電影獎項，並有「電影萬金油」之稱。

1996年，他執導的電影「南海十三郎」獲第34屆台灣金馬獎最佳剪輯獎。同時，他亦獲得最佳導演獎提名。

我十分欣賞高志森執導的影片，特別是他執導的喜劇片「家有囍事」、「花田囍事」等，不僅能一睹眾多香港影星的風采，還能感受粵語與粵語歌曲的魅力。我與高志森導演十分有緣， 2015年11月，我參加第11屆「中美電影節」舊金山分會場開幕式，高志森導演帶來了開場電影「媽咪俠」，並與觀眾見面。這是我第一次目睹他的風采，讓我印象特別深刻，他身材高大，說話聲音宏亮。電影放映前，他上台用普通話和粵語介紹電影「媽咪俠」的拍攝製作幕後故事，受到熱烈歡迎。

2018年11月，高志森導演執導影片「朝花夕拾．芳華絕代Dearest Anita」（與梁柏豪聯合執導），在第14屆中美電影節上獲得「年度最佳導演獎」殊榮。當年，高志森導演特飛來洛杉磯參加該電影節頒獎典禮，我有幸再次欣賞他在領獎台上的風采。

1995年，高志森舉家從香港移居美國夏威夷；今年已65歲的他，成為了「空中飛人」，常往返夏威夷、香港兩地，還是忙著電影轉。