瓷器貓咪。（圖：作者張鳳群提供）

客廳擺放著一對很可愛的瓷器貓咪，這是我在1976年結婚時，和我一起在醫院工作的女孩子們送給我的禮物，禮物是由在化驗室工作的慧兒與在藥房工作的彩珍送的。每當看到這對貓咪，就會想起我在銅鑼灣聖保祿醫院工作的那段日子。

1972年，我與同學阿玲偷渡到港後不久，就得到父親好友伍德元醫生的幫助，在聖保祿醫院產科屬下的嬰兒房找到一份護理工作，醫院提供食宿，每月工資四百元。嬰兒房除了有護士外，還雇用了五、六個女孩子當助手，後來我發現，藥房、化驗室都有這樣的年輕助理。

我和她們住在同一座宿舍大樓裡，兩層的建築，樓下是洗衣房，二樓被隔成有十幾個房間、一個大廳與一處衛生間。每個房間有上百平方英尺，都有向著花園開放的窗戶，裡面放了兩張「碌架床」（雙層床）、四個鐵皮衣櫃；大廳裡除了些桌椅外，還有一部黑白電視機。

衛生間裡有好幾個座廁以及全天候熱水供應的淋浴花灑。每個房間一般只住兩個人，我與阿玲同住一房。宿舍裡除了慧兒與她的姊姊敏兒與母親同住外，其他女孩都是在天主教孤兒院長大的女孩。

慧兒約二十歲，生得小巧玲瓏，瓜子臉上常帶微笑，她與家人全是天主教會的教友。幾年前父親去世後，母親就帶著她與姊姊敏兒一起進入醫院工作。慧兒被安排在化驗室當助手，晚上到醫院對面的聖瑪利亞堂中學夜間部繼續她的學業；而姊姊敏兒已經讀到中四，醫院安排她到辦公室當打字員，她在夜校讀到中學畢業，參加了香港會考 後，再進修了一些秘書課程，那時已是醫院院長瑪麗嬤嬤的私人秘書了。

彩珍是孤兒，她與在嬰兒房工作的孤兒寶珊共住一房，她倆約廿歲，都長得很標致，中等苗條的身材，穿上時興的迷你裙時，散發出一股迫人的青春氣息。彩珍皮膚白晳、丹鳳眼，微笑時嘴角上揚，給人一種倔強、高傲的感覺；寶珊皮膚呈淡棕色，粗眉大眼，豐滿的嘴唇，愛哈哈大笑。管理我們的修女，鼓勵我們到夜校繼續讀書。我們都到了聖瑪利亞堂中學夜間部專修英語。我堅持每晚上課三小時，每半年升一級，而她倆則是三天打魚、 兩天曬網的混日子。

醫院附近有一間汽車修理店，彩珍告訴我，她正與店裡一個技工拍拖；她帶我到店裡見過這位年輕人，挺醒目的靚仔。夏夜，醫院圍牆外如火焰般的鳳凰木盛開，當從那兒傳來響亮的口哨聲時，已經打扮得漂漂亮亮的彩珍，就會飛也似地向醫院的大門跑去。

我的同學阿玲除了學習英語外，還到裁剪學校修讀全部課程。1974年，阿玲結婚後，就和先生一起移民 美國。到美國後，她學到的裁剪技能，使她能在當地一間百貨公司，找到一份替顧客修改成衣的工作。我在1976年修讀完中學的英語課程，並參加了當年的中學英語會考，獲得合格通知書後，就與男朋友結婚了。兩年後我們移民美國，在香港打下的英語基礎，我很快地融入美國社會。

我婚後不久，慧兒、敏兒、彩珍、寶珊都陸續結婚了，慧兒嫁給了一個美國華僑，婚後移民美國；敏兒的先生是銀行的一個小主管，她一直留在醫院工作；彩珍嫁了那位修車師傅，生兒育女，當上屋邨師奶了；寶珊的先生是一個小生意人，有自己的物業，她亦辭工回家幫忙料理家庭生意了。

謝謝聖保祿醫院，使我和我的姐妹們，能在一個良好的環境中成長，平安地度過那一段浮躁的青春歲月。