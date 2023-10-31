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尚未完場的苦戀

〈太平山下〉林隱

和「尚未完場」這齣紀錄片緣慳半年，終在風雨後看到，觀影後全場掌聲如雷，其實都不足以表達對導演祁凱達和徐岱靈的敬意。

因為不希望香港皇都戲院的保育慢慢被遺忘，兩位導演在皇都戲院2016年被評為一級古蹟後，仍鍥而不捨尋找皇都的前世今生，偶然發現也早被遺忘的、創辦璇宫戲院(皇都前身)、香港第一個娛樂大享歐德禮的生前點滴，就開始了電影的因緣。電影紀錄自2018年開始，二人如何從有關歐德禮的僅餘資料開始，天涯海角追尋，重新呈現這位在埃及出生、在上海讀書和在法國打一次世界的俄裔猶太人，如何在二戰時和太太為保衛香港出生入死，如何在1950年代開始成功邀請來自世界各地殿堂級的藝術家赴港表演。

歐德禮50多歲才從股票經紀轉行經營璇宮，為璇宫由租大屋變成租小屋住，璇宮早上演新馬仔，夜晚是Isaac Stern演出，既可雅俗共賞也可少賠點錢；賣了璇宮後，繼續在陸佑堂、大會堂、利舞台舉辦表演，矢志不渝。歐德禮一生向政府倡議多建大型表演場地，晚年仍為此競選市政局議員。

電影展現的是那年代香港的活力，那股沒有不可能的勁，那是令人有初戀感覺的香港。人生若只如初見是最好，歷史無法回頭，現在我們可能在苦戀，但歐德禮、祁凱達和徐岱靈都告訴我們，只要堅持，都會尚未完場。

香港 古蹟 猶太

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