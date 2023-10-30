距今43年的1980年6月夏天，我和妻子兒女從廣州乘上開往九龍的直通車。兩個大帆布袋，足足100多市斤，塞在座位上方的行李架上。這輩子最後一回使用的一根楠竹扁擔，擱在座位下。端午節 剛過去，離鄉時粽子的香味從老屋的灶膛飄進煙囪，再化成拂曉中的炊煙，向遠行人嫋嫋擺動。我們的移民行李，卻不敢放上一片箬葉。

滿腹鄉愁，以及對不可知的未來的憧憬。窗外，連番而來連番而去的，也是連綿的祖國山川。鄰座一對香港 夫婦，穩重而和氣的中年人，看我們的孩子吵吵嚷嚷，大方地遞來一串荔枝。我不好意思地辭謝，兒子卻迫不及待地搶到手裡，剝開鮮紅的殼，透明的果肉在兩雙嫩嫩的小手中閃亮。

抵達深圳，祖國海關的官員並不刁難，檢查過行李，只要求我們把超過規定限量的金首飾，以掛號郵寄回國內的親人。鮮紅的印章砰地蓋在護照上。

出了中國海關，走上羅湖橋。簡陋的木橋，橫排的板條承受人的離愁肩膀的行李，一步一個深深的凹陷，彷彿在波浪上。到了中段，我回頭，不是眷戀，而是怕穿綠制服的人忽然反悔追來，把我們一家子拖回鐵閘門後面去，拖回沉滯無比的貧困和封閉裡去。妻子背著女兒，手牽著傻頭傻腦的兒子。中午的高溫下，汗水把眼睛漬得睜不開。忽然，從兩眼流到嘴角的液體不再鹹澀，知道那不再是汗水，而是心底噴湧的別情。血氣方剛的遊子，在國境的分界、在生命的分界，究竟難以擺脫依戀啊，對身後綿延的蒼山如黛，對生我養我的故土故人。儘管高高鐵絲網的背後，巍巍的蜈蚣山中，深谷裡散落著偷渡客 的屍骨。

進入港英海關那低矮的方形建築物，排隊等候驗關。室內沒有風扇，更不說空調，也沒座位。折騰了好幾個小時，在剛剛從中學畢業的關員的冷眼和喝罵中，大氣不敢出。我站得太累，靠著牆壁歇息。一位關員和漂亮的女同事調了一會情，為了彰顯「男人老九」的氣概，突然怒目圓睜，向我吆喝：「你老母，站直！」那年代，若干港人對又窮又土氣的「上邊來的」，鄙視是肆無忌憚的。

領到過境簽證，逃難似地離開，和前來迎接的姊夫會合，在月台買了票，登上了開往九龍市區去的火車。在車廂內坐定，神經鬆懈下來，飢餓馬上進襲。原來，自從一早在廣州的茶樓吃過早餐，到現在還沒食物下肚。

「醬雞腿！」叫賣聲響了，一隻四塊港幣，該是來杭雞一類的龐然大物，才有這樣可愛的大塊，橘紅的色澤，讓你對它的飽肚功能充滿信任。捨不得花掉貼身口袋裡為數可憐的港幣，嚥了好幾次口水，最後抵不住舔手指的兒子可憐巴巴的眼神，買了一隻，讓兄妹輪著咬。我和妻子堅持著，到了親戚家才吃午飯。那已經是傍黑，從二樓下望，平生未見是輝煌之極的燈火，光怪陸離的招牌重重疊疊，我進去，肯定出不了這可怕的石屎森林。

然而，面對著絕對陌生的都市風景，只感到無限親切。單衝著能肆無忌憚地讀禁書，吸收來自全世界資訊的無限自由，哪怕關員的訓斥再凶十倍，也值回票價。列車上慷慨送荔枝的香港夫婦，如果還健在，該是龍鍾之年。