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冒牌者症候群

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

他是一名化學系碩士生。在父母的眼中，他是從小品學兼優、引以為傲的乖孩子。在任職公司上司的評價中，他是一名務實勤奮的員工。在朋友的心目中，他聰明，但稍嫌欠缺自信，需要時加鼓勵。

在臨床心理學家的引導下，他卻是這樣自我評價：「我覺得自己一向好幸運，可能是貼中試題，所以每次考試都奇蹟般考到好成績。我覺得自己其實是劣貨，因為不夠聰明，所以考不上醫科，令父母失望。我好恐懼，我怕公司同事遲早會發現我不行，所以惟有加倍努力，將勤補拙，暫時可以應付。但我仍然很擔心，怕總有一日全世界都會看穿我其實是沒用的人……」。

他可能是患有冒牌者症候群（Impostor Syndrome），對自我能力有否定傾向，對自己的成功心存懷疑，深信成功只是僥倖，自己並非真材實料，覺得自己是在欺騙別人，並且恐懼總有一天別人會識穿他的欺騙行為，因而長期處於焦慮狀態。

這個症狀，其實比想像中普遍，患者亦不乏名人，像是在電影《哈利波特》中飾演妙麗的艾瑪華森（Emma Watson）。她曾公開透露，自己曾患過「冒牌者症候群」，心裡覺得自己其實並非如大眾認知的那樣優秀，她表示那份自信其實是假裝而來的。

艾瑪當然是名副其實的聰明女孩，不然怎會於拍攝電影表現出色之餘，還是名校大學畢業生，今年她更入讀牛津大學碩士課程，主修Creative Writing呢。

我懷疑那位日前決定躺平的昔日中國神童張炘煬，也可能患有此症。雖說天才神童之名是靠父親嚴厲催谷狂操試題而成，但倘若欠缺天分，不管如何竭力搓圓撳扁，也難成大器。

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