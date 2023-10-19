10月8日為廿四氣節的寒露，踏入金秋時分，當大家以為可以享受秋風送爽的時節，冷不防出現一個頑皮「小犬」，還掛上九號風球。不但影響海陸空交通運作，還影響不少大型活動。

「第七屆國際名廚慈善宴」，因為疫情 ，足足等了三年，今年復辦，終於訂在10月9日舉行，可以說是飲食業的奧斯卡 金像獎，來自全球超過22個國家及地區代表參加，將近700位廚師來到香港 ，共同為本港福利機構舉辦籌款晚宴。但遇上颱風，對主辦單位是重大考驗。

當晚有幸置身其中，場面盛大，個個飲食業巨星，各界善長仁翁及演藝名人全力支持，活動順利舉行，成功籌得款項1000萬港元(約127.8萬美元)，但背後挑戰真的不為外人道。

這次慈善宴幕後工作人員付出很大努力，為了把700位名廚拍好大合照，攝影組設計了很多排位方案。原設計在金紫荊廣場拍攝，場地勘察多次，包括情商流動攝影攤檔移前借位，申請航拍被拒，又或者租吊雞車準備高位拍照，可惜最後因風雨全部取消。在會展大禮堂拍的大合照，事前安排也費很多功夫，單搬凳也搬了200多張。

為大會的流程理順，會前兩天司儀和工作人員都是馬拉松式開會，每天五個鐘頭，第二天是從下午開到半夜3點，就是憑著一份眾志成城的心。聯席主席許美德師傅及邱金榮及台前幕後所有工作人員都應記一功，他們排除萬難，為香港帶來一項極有意義的國際盛事。