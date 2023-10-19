我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

眾志成城 迎難而上

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

10月8日為廿四氣節的寒露，踏入金秋時分，當大家以為可以享受秋風送爽的時節，冷不防出現一個頑皮「小犬」，還掛上九號風球。不但影響海陸空交通運作，還影響不少大型活動。

「第七屆國際名廚慈善宴」，因為疫情，足足等了三年，今年復辦，終於訂在10月9日舉行，可以說是飲食業的奧斯卡金像獎，來自全球超過22個國家及地區代表參加，將近700位廚師來到香港，共同為本港福利機構舉辦籌款晚宴。但遇上颱風，對主辦單位是重大考驗。

當晚有幸置身其中，場面盛大，個個飲食業巨星，各界善長仁翁及演藝名人全力支持，活動順利舉行，成功籌得款項1000萬港元(約127.8萬美元)，但背後挑戰真的不為外人道。

這次慈善宴幕後工作人員付出很大努力，為了把700位名廚拍好大合照，攝影組設計了很多排位方案。原設計在金紫荊廣場拍攝，場地勘察多次，包括情商流動攝影攤檔移前借位，申請航拍被拒，又或者租吊雞車準備高位拍照，可惜最後因風雨全部取消。在會展大禮堂拍的大合照，事前安排也費很多功夫，單搬凳也搬了200多張。

為大會的流程理順，會前兩天司儀和工作人員都是馬拉松式開會，每天五個鐘頭，第二天是從下午開到半夜3點，就是憑著一份眾志成城的心。聯席主席許美德師傅及邱金榮及台前幕後所有工作人員都應記一功，他們排除萬難，為香港帶來一項極有意義的國際盛事。

香港 疫情 奧斯卡

上一則

「黃埔大內褲」開價也不賣 備役少將收藏半世紀從軍文物

下一則

社區尋寶

延伸閱讀

「小犬」雨狂 香港16歲少年翻山回家迷路

「小犬」雨狂 香港16歲少年翻山回家迷路
寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣

寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣
創業在美國／華裔東主開日餐廳 「疫」起突圍

創業在美國／華裔東主開日餐廳 「疫」起突圍
中颱小犬狂風破紀錄 重創恆春和蘭嶼 停電停課

中颱小犬狂風破紀錄 重創恆春和蘭嶼 停電停課

熱門新聞

2020年諾貝爾文學獎得主、美國桂冠詩人葛綠珂的編輯13日證實，葛綠珂已癌逝麻州家中，享壽80歲。（路透資料照片）

死前幾天才診斷出癌症 諾貝爾文學獎得主葛綠珂病逝享壽80歲

2023-10-14 07:10
黛安∕圖

背負忘恩負義的罪名（上）

2023-10-15 02:02
黛安∕圖

背負忘恩負義的罪名（下）

2023-10-16 02:02

禍福有命

2023-10-13 02:00

到了晚上，只想回家

2023-10-12 02:02
倩華∕圖

含飴弄孫力不從心

2023-10-11 02:02

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」