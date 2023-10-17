美國的流動廁所。（圖：作者鄭子提供）

在美國公園做晨操，看到大卡車拉一批流動化學廁所（旱廁）到來，知道公園又有露天活動要舉行。繼流動舞台到埗後，化學廁所也到了。因參加活動人數不少，多則上萬，流動廁所不可少。待晨操完畢，眼見流動廁所已遍布公園各處，有的還附設洗手盤，想得真周到。

第二天早晨來到公園，看見昨晚完成任務的廁所，已經清理得亁乾淨淨，加上膠帶封條，準備運走。

記得20多年前，北京 舉辦國際馬拉松比賽，途經天安門 廣場，適逢有跑手便急，只好跑到紅牆邊坑渠放水，其他選手眼見紅牆有紀念價值，機不可失，有樣學樣，群起前往紅牆邊撒尿打卡。此剛開始改革出現的花邊新聞，迅速傳見各海外大傳媒版面。可見群眾戶外活動，流動廁所必不可缺，否則會影響國家形象。

筆者曾在香港 一個坐落港島有20多座大樓的地盤工作，屬英資大財團建築公司。全地盤只有一兩個流動廁所供公司職員使用，其他幾百個地盤工人只好隨便找個地方方便，地盤內隱蔽之處穢物尿漬處處，在已完成樓層內臭氣熏天，鞋底隨時會踩到。香港所興建的多為高樓大廈幾十層、不是多幾個流動廁所就能解決問題。不解為什麼作為現代化又是世界交通樞紐的香港，地盤管理上如此不文明。

香港建築公司採用一種外包制度房子，將工序和不同工種全部外包給固定合作的承包商，第二手承包商又再分給屬下工頭。這種外包制度行之已久，大小地產公司起樓都會採取這種模式，但一旦地盤發生工業意外或出現經濟財務問題，追究責任時特別困難，互相推諉卸責。

地產建築公司從不把地盤工人如廁問題視為自己的責任，政府更不會監督地盤淸潔問題，難以創造文明衛生的工業地盤。