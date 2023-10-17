那個中午，我們一行四人於倫敦西近希斯洛機場集合，駕車向南邊走，大概半小時即到達目的地，一個寧靜小鎮Sunninghill。

離Sunninghill不遠的Woking、Guildford和Kingston，都是不少港人聚居的地方，但Sunninghill特別吸引了一個香港 新移民家庭 選定落腳的好地方，也許是全因一間Cafe而起吧，而Sun Cafe正是我們這次遠道而來專誠光顧的餐廳。

這個優雅的小鎮，另有一條不算有太多店舖的High Street，而全條街最熱鬧的地點正是Sun Cafe，這餐廳不僅已成為該鎮居民的聚腳點，聽說每逢星期六，更有不少跨區食客聞風而至，餐廳門外乍現人龍呢！

小店乍看之下跟其他英國餐廳沒有兩樣，玻璃櫃裡有常見的英式餅點，餐牌提供All Day Breakfast之類的食物。但只要稍為注意看，會喜見餐廳牆上竟掛著一幅中英對照的餐牌--港式沙嗲牛公仔麵、清湯牛腩河、五香豬手撈麵、五香牛筋撈麵……，一些在香港輕易到茶餐廳可品嘗的道地美食，竟然在英倫小市鎮相遇，真有點鼻子發酸的感覺！

非常欣賞這個港人家庭的開業初心，他們不想讓當地人有被外來食品霸占的感覺，所以堅持保留餐廳原來供應的食物，實現了中西文化共冶一爐，而當地人竟也喜歡吃沙嗲牛麵和蝦多士等呢！

我看這個家庭上下齊心地在廚房裡忙得團團轉的情景，鼻子又酸起來！從小在香港每個角落，都曾見證過不少家庭努力拚搏而獲取認同的例子，這叫香港精神，原來那是無處不在的。

吃過麵，再喝杯港式奶茶和雪糕紅豆冰，是幸福滿滿的感覺。