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恐怖殺人事件

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

對於任何家長來說，這是人生最恐怖、最殘忍、最切痛的時刻。

這家人的十五歲女兒，那個早晨如常乘巴士上學，她就讀於離家不遠的女子私校，媽媽努力工作為女兒付上昂貴的學費，因為她渴望女兒有更光明的前途；乖巧的女兒沒有辜負媽媽的期望，勤奮的她希望將來能當律師呢。

一個多小時後，女兒應該在學校如常上課，媽媽卻接到一個不尋常的電話，陌生的聲音問她是否Elianne的媽咪，隨後對方傳來了噩耗——她的女兒已不幸死亡。

這是一宗震驚英國的恐怖殺人事件，在早晨時分，一名十五歲女學生在巴士站被一名兇徒以一呎長的刀割頸而亡。

案件發生於倫敦以南的市鎮Croydon（克羅伊登），一個非常熱鬧的社區。根據現場目擊者的描述，有可能是當學生紛紛從巴士下車時，一名疑犯嘗試送花給一名女生，但遭拒絕，雙方在糾纏期間，女學生Elianne想保護那名女同學，而不幸被疑犯用刀刺頸，鮮血旋即湧出。

當時不少路人上前想協助，但女學生最終還是魂斷現場；警察其後拘捕一名十七歲疑犯，但即使日後將其重判，也難以彌補一條寶貴的性命，真令人氣憤難平。

若被患上人格障礙的人纏上，將會是人生最倒楣的事。這類人極度偏執、思維扭曲，極之討厭被人拒絕，並會做出衝動行為，包括跟蹤、纏擾，甚至傷害別人的行為。

所以，現代父母都不怕被嫌麻煩，不忘叮囑子女：「你要帶眼識人呀！」

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