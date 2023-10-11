十多年前，許冠文在紅館舉辦「篤棟笑」，面對1萬300名觀眾，獨自包下120分鐘，是紅館破天荒第一次。他甫上台，以開場白回答觀眾所提的問題：「今晚你要說些什麼？」

許冠文先做減法：「今天一早老媽打來電話，說今晚她的許多朋友出席，都不能冒犯，特別是醫生，惹他們生氣，將來打針會痛得受不了；老婆大人提出警告，本港的高官來了一半，如果你開罪了，將來所拍的電影別指望審查過得了關；三個老細(老闆)早早提醒，大公司不能亂加諷刺，要不然，將來一個贊助商也找不到；寶貝女兒插嘴，今晚她的許多宗教界朋友參加，爸爸千萬不要說宗教的壞話，免得她不敢見人。」

許冠文說，經扣除上面這些人，只剩下60分鐘供自行發揮。怎樣分配？原先打算全給董建華（前特首），可是他已經辭職。五分鐘說說曾蔭權(時任特首)如何？他也來了，帶上兩個保鏢，坐在他兩旁。我不小心行嗎？搞不好保鏢會開槍。算到最後，只剩兩分鐘…而這兩分鐘，剛才已用掉。

許冠文說的笑話，不必全當真，但這幽默觸及表演行業的切膚之痛，其中的恩怨是非及化解之法，非草民可置喙，我感興趣的，是廣義上時間的分配。

人的一生，且以85年算，從出生到上小學前用了6、7年，讀完大學用了12年，若讀至博士，再加8年；30歲到60歲，則都在為養家活口；餘下20多年，如果花在逍遙遊、含飴弄孫，做自己喜歡做的事，算得享清福，但須具備兩個前提：身體健康和經濟上享有較大的自由。

「預算 」的結尾，除非走得乾脆，總須撥出若干歲月給病，細節裡有五花八門的藥、手術、拐杖、輪椅、911緊急救援電話，救護車、加護病房、護工、乃至洗腎機、安寧照護…一言難盡。以上人生設計，顯然不算完美，好歹算差強人意，得享天年。

再舉一個女子的「等」。出嫁那年20歲，丈夫脾氣火爆，家暴 是家常便飯。第二年，從兒子滿月起，她發誓不離婚不是人！可是，不忍心讓孩子成長在單親家庭，養大了再離。兒子爭氣，功課一直很好。好多次，她捂著被丈夫打腫的臉，要去辦離婚，但看到兒子的書包，退縮了，待兒子畢業再說。

20多年，強忍著淚和痛苦熬過去，兒子從大學畢業。她想，該和他了斷，可是，因兒子的婚訊擱置。把兒子的喜事辦完，一年以後添了孫女，兒子媳婦要上班，她已下崗，豈能甩手不管？把孫女養大再說。六年過去，孫女上小學，是時候了，還沒來不及攤牌，丈夫中風 ，成了植物人。她問自己：這個時候扔下這老混蛋，兒子、媳婦和親戚都不原諒，算了；等了一輩子，終歸落空。

許冠文的120分鐘，純然動嘴，尚且由不得自己，我們的命運路線圖如何？哪一段不屬於無可奈何？單單讓自己「不受金錢所困」，多數人就把生命的精華花得差不多。到買牛排不必顧慮錢包之日，卻埋怨假牙嚼不動。

美國名作家史蒂芬·貝尼特(Stephen Benet)指出：「生命，並不會被死亡奪去，它只是一分鐘接著一分鐘，一天接著一天，以數以千計、漫不經心的方式消失。」 從「分配清單」該能獲得這樣的啟示：盡可能透澈地明瞭要完成的是怎麼樣的「自我」，進而把光陰用在這上頭。