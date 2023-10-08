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杭州亞運／閉幕式直播 團隊延續「中國式浪漫」

當傳統遇上創新

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

傳統文化源遠流長，惟現今科技發展如火箭般快，要如何保育承傳，有時真的要勇於嘗試，將傳統糅合現代，以全新面貌展現，留住傳統精髓的同時，也可以吸引年輕一代，讓文化承傳。

早前公司安排百多位長者，於戲曲中心茶館劇場欣賞一個非一般的粵劇節目，「開心穿粵2.0之夢・將來」，由劇團班底、節目內容，以至音樂編排，完全是一個展現新舊老青融合的演出。在約90分鐘的節目內淺嘗到南音、古腔、粵樂演奏等不同形式的演出，演員是一班粵劇新力軍，劇團樂師亦是年輕一輩，故事更引入小機械人，帶出承傳粵劇文化的訊息。將粵劇文化由淺入深的展現觀眾眼前。

整個節目最吸引我的，莫過於一段西樂中奏。一班年輕樂師以不同中西樂器演奏多首為人熟悉的傳統樂章。別具心思的編曲安排，再加上樂師們沉醉於樂章中的表情，不但感染在場老友記，年輕義工也看得投入，推高全場氣氛，令本來以為是來欣賞傳統粵劇的我驚喜萬分。

義工活動亦需要與時並進，加入新點子。就如公司同事眼見數碼科技應用盛行，便將數碼科技元素加入今次關愛長者活動，透過手機班教長者一些常用手機應用程式，甚至如何應對防騙訊息，並安排簡單任務，務求他們多練多試。有同事更帶同8歲女兒參加，小朋友果然是數碼世代成長，輕鬆教長者使用手機。

今次活動體現了長幼共融、新舊融合。我相信非一般的粵劇節目，不只令長者有不一樣的體驗，亦令年輕一代對粵戲另眼相看。傳統遇上創新，可以創造無限。

劇場 戲曲

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