筆者20多年前第三次遊北京 時，曾參觀北京海淀區的大鐘寺。此寺建於清雍正年間，本為佛教皇家 寺廟，原名覺生寺，其意思如雍正所言﹕「以無覺之覺，覺不生之生」。後改稱為大鐘寺，因乾隆將本存放於北京萬壽寺的永樂大鐘，遷往覺生寺存放。搬遷原因，據說當時陰陽家有言京城「不宜有金聲」，而大鐘寺位處京城以北，北方屬水，大鐘屬金，取其「金水相生」之意。

關於永樂大鐘，是明朝永樂年間鑄製，已超過500年歷史，鐘面上、下、內、外合共刻有近23萬字，是中國現時已發現最大型的青銅鐘，被譽為國寶，有「鐘王」美譽。鐘壁的厚度不一，由最薄處厚94毫米的鐘腰部分，到最厚處達185毫米的鐘口部分。大鐘由合金所成，主要比例為銅，占八成，其餘有錫及鉛，以及少量的鐵、鎂、金和銀，至今歷經數百年的地震 和風雨，依然保存良好而未被銹蝕。

永樂大鐘的鐘聲，今日依然澎湃，餘音可持續3分鐘長，遠至4、5公里外。古人更說其聲聞數十里，其聲宏大，時遠時近。這使我想起《禮記•學記》有段話講待問之道：「善待問者如撞鐘，叩之以小者則小鳴，叩之以大者則大鳴，待之以從容，然後盡其聲。」

向老師問學如撞鐘，不僅問小問題，也要問大問題，讓鐘聲可近可遠，而且問得從容，不能太急，因鐘聲有餘韻，讓它響盡且有回音，需要時間。其實除了從容，更要加上虔敬之心。佛門叩鐘前須先發願，默誦三遍《叩鐘偈》，清晨有《晨叩鐘偈》，黃昏則有《暮叩鐘偈》。所謂「洪鐘震響覺群生」，叩鐘總共108下，象徵眾多無明煩惱，隨著悠揚的鐘聲響起，融入殷切的願力。