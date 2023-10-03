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荷蘭中菜館

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

來到荷蘭阿姆斯特丹的第三天，已嘗過了多款該國的地道美食，身體自然地發出了呼喚：「喂喂，要吃中國菜啦！」

未出發前，幾乎所有曾旅遊阿姆斯特丹的朋友，都熱誠向我推薦同一間中菜館—榮記飯店，但就連地址也毋須特別提：「你去到一定會見到的。」

這麼厲害？該是龍頭飯店吧，就去試試看。果然，由中央車站稍為向左邊下行，就會直達中國城，而榮記飯店旋即乍現眼前，跟網上眾多YouTuber介紹的景像差別不大，裝潢傳統卻又帶點親切感。

「試一下我們的凍檸檬茶，和香港的味道一模一樣！」阿姐熱誠推薦，看得出這位資深員工很有歸屬感，以飯店的出品為榮。香港隨便可喝到的凍檸茶，在倫敦全年也未能碰上一杯像樣的，想不到會在荷蘭輕易嘗得到，喜出望外。

我和朋友胃口不大，只點了燒鴨和油雞雙拼，還有最容易顯出廚師真功夫的乾炒牛河。然後我在隨意滑手機，看看香港的即時新聞，嘴唇旋即驚愕地張開大叫：「怎麼會這樣？」香港正值暴雨肆虐，各區嚴重淹水，有商場底層遭洪水灌頂，茶餐廳只能見到頂部招牌……。

天啊！我最喜愛光顧該連鎖餐廳吃雪糕紅豆冰的，這裡如是，那麼香港其他地區又怎樣？願主保佑，切勿發生人命損失呀！

不曉得是否心情不斷向下沉的關係，桌上的乾炒牛河看上去黯淡無油光，河粉果然粗糙、牛肉無味，而雙拼燒味更是不值一提，倫敦唐人街任何一間都完勝一條街。這餐最美味的，竟然是那杯冰凍檸檬茶，匆匆吃罷，立即趕回酒店再追看香港的最新情況。

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