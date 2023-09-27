他們結婚僅三年，但太太已萌生離婚意念。他們的婚姻並非闖入第三者，也沒有財困問題，究竟為什麼想離婚？太太一臉苦澀地回答：「因為我好怕！我真的好怕！」

太太口中形容的丈夫，跟我們眼中那個溫文有禮、沉穩踏實的形象，很多地方都合不攏。結婚初期，太太以為丈夫在外工作壓力大，回家容易發脾氣是平常事，稍為遷就一下就是了。

可是，情況卻每況愈下，丈夫經常會為瑣事暴跳如雷，發飆時會失控吼叫，會一輪嘴罵出惡毒話，更會將家中物件打砸。有次他飲了酒，情況更糟，他衝過去似想襲擊她，太太嚇得急忙躲進房裡。

丈夫每次發飆後，兩夫妻有時會冷戰一輪，有時丈夫會一臉懊悔地懇求太太原諒。但太太心裡愈來愈恐懼，她怕隨時會觸怒丈夫，怕有天他當真會失控傷害她，這就好像身邊伴隨著炸彈，隨時會爆炸。

她的丈夫可能是患上間歇性暴怒症（Intermittent Explosive Disorder），患者多數還同時患有其他病症，比如抑鬱症或焦慮症等，需要盡快求醫診治。

這病症有可能來自天生遺傳。太太立即記起丈夫曾提及有個叔叔患有精神病，但屬哪類病，則不太清楚。

患有間歇性暴怒症的人，小時候或曾經歷過度的嚴厲管教。太太說丈夫經常提及小時候被父母體罰、通宵跪祖先、被罰沒飯吃等。

外來壓力也是激發這病症的因素。那天，丈夫曾提及工作壓力大到透不過氣，想辭職，太太戲言回答：「那誰來繳房貸啊？」丈夫旋即發飆，把桌上的菜全掃到地上去。