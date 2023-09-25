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此心安處是吾鄉

〈六合飛翔〉岑逸飛

長和系的李嘉誠多年來一直強調自己「愛國愛港」，但十多年前曾有內地官媒在輿論抨擊他「撤資」內地不愛國。他引述詩人蘇軾及白居易名句，「此心安處是吾家(鄉)」及 「我身(生)本無鄉，心安是歸處」予以反駁。

「此心安處是吾鄉」，出自蘇軾的《定風波‧南海歸贈王定國侍人寓娘》，創作背景是其好友王鞏因受烏台詩案的牽連，被貶至嶺南，其侍妾柔奴隨行，蘇軾問起廣南風土時，柔奴一句「此心安處，便是吾鄉」淡然處之，令蘇軾深受感動而作此詞。

這首詞刻畫了歌女柔奴的姿容和才藝，並著重歌頌她的美好情操和高潔人品，上闕寫柔奴的外在美，下闕透過寫柔奴的北歸，刻畫其內在美。這首詞風格柔中帶剛，情理交融，空靈清曠，細膩柔婉。

全詞如下：常羨人間琢玉郎，天應乞與點酥娘。盡道清歌傳皓齒，風起，雪飛炎海變清涼。萬里歸來顏愈少，微笑，笑時猶帶嶺梅香。試問嶺南應不好，卻道：此心安處是吾鄉。

這首詞以明潔流暢的語言，簡練而傳神地刻畫柔奴外表與內心合一的品性，透過歌頌柔奴身處逆境而安之若素的品格，抒發作者在政治逆境中隨遇而安的襟懷。先以否定語氣提問「試問嶺南應不好」，「卻道」陡轉，使答語「此心安處是吾鄉」更為鏗鏘有力。

從古至今，很多人因不同的理由到處漂泊，有時漂泊到不同地方，連自己的家鄉也忘記。人很累時，心也累了。「此心安處是吾鄉」，著重的是「心安」，只要把心釋放，放開懷抱，到處都可以是家鄉。這是比喻逆境中安之若素、樂觀豁達的心態，這種曠達的人生態度，正是蘇詞最感人的閃光點。

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